4 cháu gái rủ nhau đến quán karaoke, lực lượng chức năng lập tức vào cuộc làm rõ sự thật đằng sau

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, tối 9/11/2026, Công an xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời phối hợp với Công an xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác minh, hỗ trợ đưa 4 cháu gái có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm bằng chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” trở về gia đình an toàn, ngăn chặn nguy cơ các em bị lôi kéo, bóc lột.

Trước đó, ngay sau khi nhận được đề nghị phối hợp từ Công an xã Bình Sơn về việc xác minh, giải quyết vụ việc liên quan đến 4 cháu gái có dấu hiệu bị dụ dỗ đến địa bàn làm việc, Công an xã Tây Trà đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp xác minh và tổ chức hỗ trợ các cháu.

Qua xác minh, 4 cháu gái gồm H.T.K, H.T.D, H.T.N (cùng sinh năm 2008, trú tại xã Tây Trà) và H.T.H (sinh năm 2008, trú tại xã Trà Bồng). Do tin vào những lời hứa hẹn, mời gọi trên mạng xã hội về công việc có thu nhập cao, không cần trình độ, các cháu đã rủ nhau đến một quán karaoke trên địa bàn xã Bình Sơn để làm việc.

Nhận thấy vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của các cháu, Công an xã Tây Trà đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Bình Sơn triển khai các biện pháp xác minh, tiếp cận, hỗ trợ và đưa cả 4 cháu trở về gia đình an toàn.

Lực lượng Công an xã nhanh chóng kịp thời giải cứu 04 cháu gái trước chiêu trò dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao".

Việc kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết vụ việc ngay trong đêm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tận tụy của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, nhất là đối với trẻ em gái và những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em; chủ động trang bị cho các em kỹ năng nhận diện, phòng tránh những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo thông qua mạng xã hội và ngoài thực tế. Đặc biệt, cần cảnh giác trước những lời mời chào tuyển dụng với mức thu nhập hấp dẫn, không yêu cầu trình độ, điều kiện làm việc không rõ ràng.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em và giữ gìn bình yên cuộc sống.