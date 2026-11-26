Một bộ đồ mặc nhà có thể đồng hành cùng cơ thể từ lúc thức dậy đến khi kết thúc ngày dài. Vì vậy, bên cạnh kiểu dáng và màu sắc, chất liệu là yếu tố đáng quan tâm khi lựa chọn.

Dưới đây là 4 chất liệu đồ bộ đáng cân nhắc để làm mới tủ đồ mặc nhà của bạn.

Cotton

Cotton luôn nằm trong nhóm chất liệu được yêu thích khi chọn đồ bộ mặc nhà nhờ bề mặt mềm mại, khả năng thấm hút ẩm và cách chăm sóc tương đối đơn giản. Không cần quá cầu kỳ trong bảo quản, trang phục cotton có thể dễ dàng giặt giũ, sử dụng thường xuyên và phù hợp với nhiều hoạt động thường ngày.

Từ áo thun rộng, quần short đến những bộ pyjama cài nút, cotton đều có thể đáp ứng tốt. Đây cũng là lựa chọn thích hợp với những người thích mặc trang phục thoải mái, không cần quá nhiều chi tiết hay cảm giác cầu kỳ.

Tuy nhiên, khả năng thấm hút mồ hôi không đồng nghĩa cotton luôn khô thoáng. Khi cơ thể tiết nhiều mồ hôi, vải có thể giữ lại độ ẩm, trở nên nặng và lâu khô hơn. Vì vậy, vào những ngày nóng ẩm, bạn nên ưu tiên cotton mỏng, nhẹ, có kết cấu dệt thoáng thay vì những loại vải quá dày.

Cotton luôn nằm trong nhóm chất liệu được yêu thích khi chọn đồ bộ mặc nhà

Linen

Nếu cotton ghi điểm bởi sự mềm mại và tiện dụng thì linen lại được yêu thích nhờ khả năng lưu thông không khí và hút ẩm tốt. Được làm từ sợi lanh tự nhiên, chất liệu này thường mang bề mặt hơi thô, có những nếp nhăn đặc trưng nhưng lại tạo cảm giác phóng khoáng, tự nhiên.

Một bộ đồ linen với áo cộc tay và quần suông, sơ mi rộng phối quần short hay pyjama dài đều phù hợp cho những ngày muốn cơ thể được thư giãn. Nhờ khả năng thoáng khí và khô tương đối nhanh, linen đặc biệt đáng cân nhắc khi thời tiết nóng.

Điểm cần lưu ý là linen có thể hơi cứng khi mới mua. Sau nhiều lần giặt, sợi vải thường mềm hơn và dễ chịu hơn khi tiếp xúc với da. Những nếp nhăn tự nhiên cũng là đặc điểm riêng của chất liệu này, vì vậy bạn không nhất thiết phải cố là phẳng trang phục sau mỗi lần sử dụng.

Lụa

Với những ai ưu tiên sự mềm mại khi nghỉ ngơi, lụa tơ tằm là chất liệu đáng để đầu tư. Bề mặt mịn, trọng lượng nhẹ và độ rủ tự nhiên giúp trang phục ôm theo chuyển động cơ thể mà không tạo cảm giác nặng nề. Lụa còn có khả năng điều hòa nhiệt tương đối tốt, mang lại cảm giác dễ chịu trong nhiều điều kiện thời tiết.

Nhờ bề mặt trơn mượt, lụa tạo ít ma sát hơn so với nhiều loại vải có kết cấu thô. Đây cũng là lý do chất liệu này thường được sử dụng trong các thiết kế đồ ngủ, pyjama, áo hai dây hay váy ngủ.

Dù vậy, lụa cần được chăm sóc cẩn thận hơn cotton và linen. Nước quá nóng, chất tẩy mạnh hoặc nhiệt độ sấy cao có thể làm ảnh hưởng đến sợi vải. Khi giặt, nên ưu tiên sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, tuân thủ hướng dẫn trên nhãn và tránh phơi dưới nắng gắt để giữ độ bền, vẻ mềm mượt của trang phục.

Đồ bộ bằng lụa điều hòa nhiệt tương đối tốt, mang lại cảm giác dễ chịu quanh năm

Satin

Satin thường tạo ấn tượng nhờ bề mặt bóng mượt, mềm rủ và hiệu ứng bắt sáng đẹp mắt. Những bộ pyjama hai dây, quần dài suông hay áo choàng satin thường không cần quá nhiều chi tiết vẫn tạo được vẻ chỉn chu, nữ tính cho trang phục mặc nhà.

Tuy nhiên, có một điểm dễ gây nhầm lẫn: satin không phải tên một loại sợi mà là kiểu dệt tạo nên bề mặt vải bóng mượt. Satin có thể được sản xuất từ lụa, polyester hoặc nhiều loại sợi khác nhau. Vì vậy, satin lụa và satin polyester không có đặc tính hoàn toàn giống nhau.

Nếu satin polyester thường có ưu điểm về độ bền và dễ chăm sóc thì khả năng thoáng khí, cảm giác trên da còn phụ thuộc vào thành phần sợi và cấu trúc vải. Do đó, đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài óng ánh để đánh giá chất lượng. Hãy kiểm tra nhãn thành phần trước khi mua, nhất là khi bạn muốn tìm một bộ đồ có thể mặc trong thời gian dài.