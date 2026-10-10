4 cây phong thủy hợp phong cách tối giản, giúp không gian thêm sinh khí
Khám phá cách chọn lựa và bài trí những loại cây phong thủy không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại năng lượng tích cực, hoàn hảo cho một không gian sống tối giản, hiện đại.
Cây lưỡi hổ
Cây lưỡi hổ là biểu tượng của sự mạnh mẽ, kiên cường với những chiếc lá dài, thẳng đứng, sắc nét. Đây là lựa chọn hàng đầu cho phong cách tối giản bởi hình dáng gọn gàng, ít chiếm diện tích và khả năng thanh lọc không khí cực tốt, đặc biệt là vào ban đêm.
Trong phong thủy, lưỡi hổ được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ gia chủ khỏi những điều không may mắn. Cây rất dễ chăm sóc, chịu hạn tốt và có thể sống trong điều kiện ánh sáng yếu.
Cây kim tiền
Đúng như tên gọi, kim tiền là loại cây phong thủy được ưa chuộng để thu hút tài lộc, may mắn và thịnh vượng. Cây có thân mập mạp, lá xanh bóng, mọc đối xứng tạo nên vẻ đẹp sang trọng, hiện đại. Kim tiền cũng là loại cây dễ tính, không cần chăm sóc cầu kỳ, có thể sống tốt trong môi trường thiếu sáng. Đặt một chậu kim tiền ở góc phòng khách hoặc bàn làm việc sẽ giúp không gian trở nên tươi mới và tràn đầy năng lượng.
Cây trầu bà
Trầu bà là loại cây quen thuộc, dễ tìm và có nhiều biến thể như trầu bà Vàng, trầu bà Xanh, trầu bà Lỗ. Cây có lá hình trái tim hoặc bầu dục, màu xanh tươi mát, có thể trồng dạng leo, rũ hoặc thủy sinh. Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và khả năng hóa giải năng lượng tiêu cực. Với vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển, trầu bà giúp làm dịu đi những đường nét cứng cáp của không gian tối giản. Cây rất dễ sống, chịu bóng tốt và có khả năng thanh lọc không khí hiệu quả.
Cây bàng Singapore
Cây bàng Singapore nổi bật với những chiếc lá to bản, xanh mướt, hình dáng độc đáo, mang đến vẻ đẹp sang trọng và hiện đại. Tuy có kích thước lớn hơn các loại cây khác, nhưng với thân thẳng và tán lá gọn gàng, bàng Singapore vẫn rất phù hợp với phong cách tối giản, tạo điểm nhấn mạnh mẽ mà không gây rối mắt.
Trong phong thủy, cây được cho là mang lại tài lộc, may mắn và sự sung túc cho gia chủ. Cây cần ánh sáng gián tiếp và không gian đủ rộng để phát triển tốt.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/4-cay-phong-thuy-hop-phong-cach-toi-gian-giup-khong-gian-them-sinh-khi-2562977.html