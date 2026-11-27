Tập thể CLB Thái Nguyên T&T đứng thứ Nhì tại Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cup Thái Sơn Bắc 2026.

Cụ thể, ở hạng mục Quả bóng vàng nữ (gồm 13 đề cử), đội bóng xứ Trà có 3 đại diện ưu tú là: Ngọc Minh Chuyên (sinh năm 2004), Nguyễn Thị Bích Thùy (1994) và Dương Thị Vân (1994).

Đáng chú ý, tiền đạo trẻ Ngọc Minh Chuyên tiếp tục được gọi tên ở hạng mục Cầu thủ trẻ nữ (U23) xuất sắc (8 đề cử), sánh vai cùng người đồng đội tài năng Nguyễn Ngô Thảo Nguyên (2008).

Cầu thủ Nguyễn Bích Thùy của Thái Nguyên T&T (Quả bóng vàng 2025) tiếp tục lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng 2026.

Những đầu tư chiều sâu nhanh chóng mang lại trái ngọt. Sau khi phá vỡ thế “chân kiềng” truyền thống của bóng đá nữ Việt Nam để lần đầu giành hạng Ba quốc gia, Thái Nguyên T&T liên tiếp khẳng định vị thế thế lực mới với ngôi Á quân Cúp Quốc gia nữ 2025, Á quân Giải bóng đá nữ VĐQG tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Cầu thủ được đề cử Dương Thị Vân (số 16).

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 31, năm 2026 dự kiến trao 14 hạng mục, trong đó điểm mới nổi bật là việc bổ sung Giải thưởng Fair Play nhằm tôn vinh những hành động đẹp, tinh thần thể thao cao thượng trong hệ thống các giải đấu chính thức do VFF quản lý.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 2-2027.