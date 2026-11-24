MU hiện có 4 cầu thủ từng chịu cảnh rớt hạng. Ảnh: Reuters.

Trong đội hình hiện tại của HLV Mauricio Pochettino, có 4 cầu thủ từng trực tiếp trải nghiệm cuộc chiến trụ hạng và chứng kiến đội bóng chủ quản rơi khỏi giải đấu cao nhất nước Anh. Trong số này, có trung vệ trụ cột Harry Maguire.

Cụ thể, Maguire từng trải qua tới 4 lần xuống hạng cùng 3 đội bóng khác nhau. Năm 2011, khi còn khoác áo Sheffield United, Maguire chứng kiến đội bóng rớt từ Championship xuống League One. Đến mùa giải 2014/15, anh tiếp tục trải qua những thất bại tương tự trong màu áo Hull City và Wigan khi cả hai đội bóng đều phải xuống hạng ở các giải đấu tương ứng.

Đặc biệt, Hull City một lần nữa rời Premier League vào mùa giải 2016/17, khép lại chuỗi trải nghiệm đáng quên của trung vệ này.

Tielemans (18) cũng từng chịu cảnh rớt hạng. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh Maguire là Youri Tielemans, tiền vệ từng góp mặt trong đội hình Leicester City xuống hạng Championship ở mùa giải 2022/23. Trong mùa giải cuối cùng tại King Power, tuyển thủ Bỉ có 37 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn và đóng góp 2 kiến tạo. Tuy nhiên, những nỗ lực cá nhân của Tielemans không đủ giúp Leicester tránh khỏi thảm cảnh.

Tom Heaton cũng hiểu rõ cảm giác một đội bóng phải chia tay Premier League. Thủ môn 40 tuổi từng khoác áo Burnley trong mùa giải 2014/15, thời điểm đội bóng này kết thúc mùa giải trong nhóm xuống hạng. Heaton có 40 lần ra sân trên mọi đấu trường và giữ sạch lưới 10 trận nhưng không thể cứu đội nhà. Burnley sau đó tiếp tục xuống Championship ở cuối mùa 2025/26.

Cái tên cuối cùng là Karl Darlow, thủ môn gia nhập MU theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè sau khi rời Leeds United. Trước đó, anh từng khoác áo Newcastle United và trải qua mùa giải 2015/16 khi đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh xuống Championship. Darlow có 10 lần ra sân trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 3 trận trước khi Newcastle chính thức rớt hạng.

Việc 4 cầu thủ MU từng trải qua những cuộc chiến trụ hạng cho thấy họ không xa lạ với áp lực sinh tồn. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong quá khứ chưa chắc đủ để giúp "Quỷ đỏ" thoát khỏi tình cảnh hiện tại, đặc biệt khi đội bóng đang đứng trước nguy cơ tạo nên một trong những mùa giải thảm họa nhất lịch sử.

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