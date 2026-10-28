4 cặp đôi thân mật dưới biển, video ghi lại khiến dân mạng tranh cãi

Theo Khaosod English, một đoạn video ghi lại cảnh 8 du khách nước ngoài có những hành vi thân mật quá mức dưới nước tại vịnh Pattaya, Thái Lan, đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Dù nhiều người xung quanh lên tiếng nhắc nhở, nhóm này vẫn tiếp tục hành động, khiến những người chứng kiến bức xúc.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Nong Prue, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi. Video được chia sẻ trên mạng cho thấy 8 du khách, gồm 4 nam và 4 nữ, dường như đã uống nhiều rượu bia trước khi xuống biển.

Tại đây, các cặp đôi ôm hôn và có những hành vi thân mật dưới nước. Trong đoạn video, có thời điểm ba cặp đôi xuất hiện cùng lúc, dù toàn bộ clip ghi lại sự việc có tổng cộng 8 người.

Tại một thời điểm, video chỉ ghi lại hình ảnh của 3 cặp đôi, nhưng toàn bộ đoạn video cho thấy tổng cộng 8 người. Ảnh: Khaosod English

Hành động của nhóm du khách khiến những người có mặt tại bãi biển, bao gồm khách du lịch và người dân địa phương, không hài lòng. Một số người liên tục hô lớn, yêu cầu nhóm dừng lại, đồng thời dùng điện thoại ghi hình sự việc. Tuy nhiên, nhóm du khách được cho là đã phớt lờ những lời nhắc nhở và tiếp tục hành động công khai.

Ngày 6/5/2026, phóng viên Khaosod English trao đổi với một nhân chứng 44 tuổi, được gọi là ông Mon, người trực tiếp quay và đăng tải video lên mạng xã hội.

Ông Mon cho biết sự việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 3h đến 4h sáng. Theo lời kể của ông, nhóm du khách có biểu hiện say xỉn rõ rệt và bắt đầu có những hành vi không phù hợp.

Nhân chứng cho biết ông rất tức giận trước những gì diễn ra nên đã tìm cách can thiệp. Tuy nhiên, nhóm người này không phản hồi mà còn tiếp tục có những hành động khiến tình hình trở nên đáng chú ý hơn. Vì vậy, ông quyết định ghi lại sự việc để làm bằng chứng, giúp cơ quan chức năng có cơ sở xem xét và xử lý.

Ông Mon - người chứng kiến và quay lại hành động khiếm nhã của nhóm du khách 8 người. Ảnh: Khaosod English

Theo ông Mon, những vụ việc tương tự từng xảy ra trước đó, liên quan đến du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ông cảnh báo rằng các hành vi thiếu chuẩn mực nơi công cộng có thể làm tổn hại hình ảnh Pattaya, một điểm đến du lịch nổi tiếng của Thái Lan, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước trong mắt du khách quốc tế.

Thái Lan có những quy định pháp luật và chuẩn mực văn hóa về cách ứng xử tại nơi công cộng. Những hành vi khiếm nhã hoặc quá mức tại các khu vực mở có thể bị xem xét xử lý theo quy định.

Chính quyền và cộng đồng địa phương thường xuyên kêu gọi du khách tôn trọng phong tục, tập quán sở tại nhằm duy trì trật tự công cộng và hình ảnh một điểm đến thân thiện.

(Nguồn: Khaosod English, ngày 6/5/2026)