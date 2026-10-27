4 cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt

1. Trấn Thành - Hari Won

Trấn Thành và Hari Won. Ảnh: FBNV

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp đôi được chú ý nhất showbiz Việt. Cả hai công khai hẹn hò năm 2016 và tổ chức đám cưới vào cuối năm đó. Chuyện tình của họ từng vướng nhiều tranh luận, từ những bàn tán liên quan đến mối quan hệ trước đây của Hari Won đến tin đồn hợp đồng hôn nhân, rạn nứt sau khi kết hôn.

Trước những đồn đoán, cả hai nhiều lần thể hiện tình cảm và khẳng định sự gắn bó. Trấn Thành là đạo diễn, diễn viên nổi tiếng với các phim như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, trong khi Hari Won hoạt động ở lĩnh vực ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình.

Sau gần một thập kỷ bên nhau, cặp đôi vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, cùng đi du lịch và ủng hộ công việc của đối phương. Dù chưa có con chung, cả hai không ít lần đề cập đến quan điểm riêng về chuyện con cái, đồng thời cho thấy sự tôn trọng lựa chọn của bạn đời.

Giữa những lời bàn tán, Trấn Thành và Hari Won vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân gắn bó. Với họ, hạnh phúc không nhất thiết phải tuân theo những khuôn mẫu quen thuộc, mà còn nằm ở sự thấu hiểu, đồng hành và tôn trọng nhau qua năm tháng.

2. Trường Giang - Nhã Phương

Trường Giang và Nhã Phương. Ảnh: FBNV

Trường Giang và Nhã Phương bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim 49 Ngày. Chuyện tình của cả hai từng thu hút sự chú ý khi liên tục vướng ồn ào trước khi tiến tới hôn nhân. Đầu năm 2018, màn cầu hôn Nhã Phương của Trường Giang tại lễ trao giải Mai Vàng khiến dư luận bàn luận sôi nổi. Dù đối diện nhiều ý kiến trái chiều, cả hai vẫn quyết định kết hôn vào tháng 9/2018.

Sau đám cưới, Trường Giang tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực hài kịch, dẫn chương trình và điện ảnh, còn Nhã Phương duy trì sự nghiệp diễn xuất, đồng thời dành thời gian chăm sóc gia đình.

Tổ ấm của cặp đôi hiện có ba người con: con gái Destiny sinh năm 2019, con trai Hope sinh năm 2023 và em bé thứ ba chào đời vào tháng 1/2026. Trường Giang nhiều lần chia sẻ gia đình giúp anh trưởng thành, biết quan tâm và sống có trách nhiệm hơn. Trong khi đó, Nhã Phương cũng thường bày tỏ niềm hạnh phúc khi có chồng đồng hành, san sẻ việc chăm sóc con.

Sau những sóng gió thuở mới yêu, Trường Giang - Nhã Phương hiện xây dựng hình ảnh gia đình gần gũi, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường và cùng nhau vun đắp tổ ấm.

3. Lý Hải - Minh Hà

Lý Hải và Minh Hà quen nhau từ đầu những năm 2000, khi Minh Hà tham gia diễn xuất trong các sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2010. Trước đó, khoảng cách tuổi tác và thời gian Minh Hà sang Anh du học từng khiến mối quan hệ gặp thử thách, nhưng cặp đôi vẫn lựa chọn tiếp tục đồng hành.

Sau khi kết hôn, Minh Hà trở thành cộng sự quan trọng của chồng, hỗ trợ quản lý và sản xuất các dự án điện ảnh. Trong khi Lý Hải thành công với thương hiệu Lật Mặt, Minh Hà luôn sát cánh cùng anh trong quá trình thực hiện và quảng bá phim.

Tổ ấm của cả hai có bốn người con: Rio, Cherry, Sunny và Mio. Dù bận rộn với công việc, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vẫn ưu tiên thời gian dành cho gia đình, chú trọng dạy con tính tự lập và trách nhiệm.

Sau hơn 15 năm kết hôn, cặp đôi duy trì cuộc sống kín tiếng, ít phô trương tình cảm nhưng luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Sự gắn bó của họ không chỉ nằm ở tình yêu mà còn ở khả năng trở thành cộng sự, cùng nhau xây dựng sự nghiệp và nuôi dạy bốn con.

4. Thu Trang - Tiến Luật

Thu Trang và Tiến Luật quen nhau khi cùng hoạt động tại sân khấu kịch. Tiến Luật từng theo đuổi Thu Trang khoảng 5 năm, luôn quan tâm và đồng hành cùng cô trong giai đoạn gia đình nữ diễn viên gặp khó khăn về kinh tế. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai kết hôn ngày 11/1/2011.

Sau khi lập gia đình, hai nghệ sĩ tiếp tục phát triển sự nghiệp. Thu Trang ghi dấu ấn ở lĩnh vực hài kịch, điện ảnh, sau đó thử sức với vai trò nhà sản xuất, đạo diễn. Tiến Luật cũng hoạt động sôi nổi trong phim ảnh và các chương trình giải trí. Cả hai thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc, cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn để xây dựng vị trí trong showbiz.

Tổ ấm của cặp đôi có một con trai tên Andy, sinh năm 2012. Thu Trang và Tiến Luật tôn trọng sở thích, lựa chọn của con, không đặt áp lực phải nối nghiệp cha mẹ.

Sau hơn 15 năm kết hôn, cặp đôi vẫn duy trì sự gắn bó qua những khoảnh khắc đời thường, lời trêu đùa hài hước và cách công khai thể hiện tình cảm. Với Thu Trang - Tiến Luật, tình yêu không chỉ nằm ở những lời ngọt ngào mà còn thể hiện qua sự sẻ chia, đồng hành trong công việc và trách nhiệm vun đắp gia đình.

Bốn cặp đôi, bốn hành trình tình yêu khác nhau. Không có cuộc hôn nhân nào được bảo đảm chỉ bằng danh tiếng hay điều kiện kinh tế. Điểm chung của những cặp đôi này là sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và nỗ lực giữ gìn tình cảm qua thời gian. Với công chúng, sức hút của họ không chỉ nằm ở những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn ở cách mỗi người tiếp tục lựa chọn ở bên bạn đời giữa lịch trình bận rộn và những áp lực của showbiz.