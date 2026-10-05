4 cán bộ y tế hiến máu cứu sản phụ ngay trong phòng mổ

Ngày 5/10, lãnh đạo TTYT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã tổ chức biểu dương và khen thưởng đột xuất cho kíp phẫu thuật, cấp cứu cùng các cán bộ y tế trực tiếp hiến máu, cứu sống thành công sản phụ trong tình trạng sốc mất máu nguy kịch do rau tiền đạo trung tâm chảy máu.

Lãnh đạo TTYT Tuần Giáo khen thưởng cho kíp phẫu thuật cùng các cán bộ y tế đã hiến máu cứu bệnh nhân. Ảnh: TTYT Tuần Giáo cung cấp.

Trước đó, lúc 18h52 ngày 4/10, TTYT Tuần Giáo tiếp nhận sản phụ L. T. T. T. ở xã Mường Mùn nhập viện khi mang thai lần đầu trên 8 tháng, có xuất hiện đau bụng từng cơn kèm ra nhiều máu đỏ tươi và máu cục qua âm đạo từ chiều. Sản phụ có tiền sử chẩn đoán rau tiền đạo trung tâm và đã từng điều trị nội trú khi thai được 27 tuần.

Thời điểm vào viện, bệnh nhân có biểu hiện da, niêm mạc nhợt nhạt, huyết áp tụt xuống 90/60 mmHg, âm đạo tiếp tục chảy nhiều máu đỏ tươi lẫn máu cục. Sản phụ được chẩn đoán sốc mất máu, thai trên 8 tháng, chuyển dạ đẻ non lần 1 do rau tiền đạo trung tâm chảy máu.

Nhận định đây là ca bệnh tối cấp cứu, nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con cao, kíp trực đã lập tức kích hoạt quy trình hội chẩn khẩn cấp, vừa tiến hành hồi sức tích cực vừa đưa bệnh nhân lên phòng mổ để phẫu thuật lấy thai và khâu cầm máu.

Trong quá trình phẫu thuật, nhận thấy sản phụ mất máu nhiều, BS Nguyễn Huy Hoàng và Điều dưỡng Lò Thị Hậu đã chủ động hiến máu cho sản phụ ngay tại phòng mổ.

Cùng với DS Đinh Quốc Huy và KTV Phạm Văn Thu, 4 cán bộ y tế đã hiến 3 đơn vị máu toàn phần ngay tại phòng mổ kịp thời truyền cho sản phụ.

Sau cấp cứu và phẫu thuật, sản phụ được cứu sống.