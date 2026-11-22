Tôi bị trào ngược dạ dày - thực quản và đã uống thuốc nhưng triệu chứng vẫn không giảm nhiều. Xin bác sĩ tư vấn có thể kiểm soát trào ngược bằng cách thay đổi lối sống không? Tôi cảm ơn! (Triệu Thị Ngọc Dinh - TPHCM).

Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Văn Tân - Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 3 TPHCM tư vấn:

Trào ngược dạ dày - thực quản (GERD) là tình trạng dịch trong dạ dày thường xuyên trào ngược lên thực quản, gây ra các triệu chứng như nóng rát sau xương ức, ợ chua, đắng miệng, đầy hơi. Bệnh có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống, đặc biệt khi người bệnh thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường, căng thẳng hoặc sử dụng nhiều cà phê, rượu bia.

Theo quan niệm y học cổ truyền, các yếu tố như ăn uống thất thường, căng thẳng, thức khuya và ít vận động có thể làm rối loạn chức năng tạng phủ, ảnh hưởng sự vận hành của khí cơ, từ đó góp phần gây ra triệu chứng trào ngược. Vì vậy, điều chỉnh sinh hoạt cũng được xem là một phần quan trọng trong hỗ trợ cải thiện bệnh.

1. Ăn uống đúng giờ, tránh ăn quá no

Ăn quá no, ăn nhanh hoặc sử dụng nhiều thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện triệu chứng trào ngược. Người bệnh nên chia thành các bữa ăn vừa phải, ăn chậm, nhai kỹ và duy trì giờ ăn ổn định. Bạn cần hạn chế những thực phẩm, đồ uống khiến triệu chứng nặng hơn, chẳng hạn cà phê, rượu bia, nước có gas hoặc món ăn nhiều chất béo.

Hạn chế đồ chiên rán để giảm trào ngược dạ dày - thực quản. Ảnh: Hoa Linh.

2. Không nằm ngay sau khi ăn

Nằm ngay sau bữa ăn có thể tạo điều kiện để dịch dạ dày trào ngược lên thực quản. Người bệnh nên tránh nằm trong khoảng 2-3 giờ sau ăn, đặc biệt là sau bữa tối. Nếu thường xuyên bị trào ngược về đêm, bạn có thể kê cao đầu giường hoặc sử dụng gối nâng phần thân trên khi ngủ.

3. Kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc

Căng thẳng tâm lý, lo âu và áp lực kéo dài có thể khiến triệu chứng trào ngược trở nên khó kiểm soát hơn. Người bệnh nên sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế thức khuya và duy trì giấc ngủ đầy đủ.

4. Tăng cường vận động, duy trì cân nặng hợp lý

Ít vận động và thừa cân, béo phì có thể làm tăng nguy cơ trào ngược. Người bệnh nên duy trì hoạt động thể lực phù hợp như đi bộ, đạp xe hoặc tập luyện nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bạn cần tránh vận động mạnh ngay sau ăn và không tập những động tác gây tăng áp lực lên vùng bụng khi đang no.

Bạn lưu ý thêm, những biện pháp trên giúp kiểm soát triệu chứng nhưng không thay thế việc thăm khám và điều trị. Người bị trào ngược kéo dài, nuốt nghẹn, đau khi nuốt, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân cần đi khám để được đánh giá; không tự ý dùng hoặc ngừng thuốc điều trị khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.