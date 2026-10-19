4 cách sử dụng ChatGPT hiệu quả ngay trên Viber

Đơn cử như thay vì phải xem lại từng tin nhắn để tìm sở thích và nhu cầu du lịch của từng thành viên, người dùng chỉ cần gắn thẻ @ChatGPT và yêu cầu gợi ý lịch trình, danh sách điểm đến cũng như những vật dụng cần chuẩn bị cho chuyến đi. Sau đó, các thành viên trong nhóm có thể cùng nhau xem lại và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

Ngoài ra, ChatGPT cũng hỗ trợ gợi ý món ăn dựa trên nguyên liệu có sẵn trong bếp, tạo thực đơn theo tuần hay danh sách mua sắm. Người dùng có thể yêu cầu điều chỉnh thực đơn đáp ứng nhiều nhu cầu dinh dưỡng khác nhau như tăng cường chất xơ cho người lớn tuổi, bổ sung protein cho người vận động nhiều, hay tham khảo mẹo chuẩn bị bữa ăn cho trẻ nhỏ.

Ngay trên ứng dụng Viber, người dùng có thể sử dụng ChatGPT để lên kế hoạch

Việc xây dựng và quản lý chế độ tập luyện cùng nhau trên Viber cũng trở nên đơn giản hơn, chỉ bằng cách gắn thẻ @ChatGPT để yêu cầu gợi ý bài tập phù hợp với thể trạng, lối sống, mục tiêu, hoặc tham khảo lời khuyên trước khi bắt đầu các bộ môn mới như pickleball.

Hay khi cần thảo luận nhanh về công việc, ChatGPT cũng giúp các thành viên trong nhóm tìm kiếm thông tin nhanh chóng và đưa ra gợi ý hoặc giải pháp thay thế mà không cần chuyển sang ứng dụng khác.

Bên cạnh đó, ChatGPT còn hỗ trợ hệ thống hóa các ý tưởng, xây dựng chủ đề thảo luận giúp cả nhóm triển khai dự án hiệu quả hơn.

“Viber luôn chú trọng đầu tư cải thiện cách người dùng kết nối với những người quan trọng. ChatGPT trên Viber là một trợ thủ đắc lực giúp người dùng tối ưu hóa thời gian và công sức cho các công việc hàng ngày, để từ đó có thể tập trung vun đắp cho những mối quan hệ khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp và ý nghĩa." Ông David Tse, Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Rakuten Viber chia sẻ.

Ông Tse cũng nhấn mạnh Viber luôn ưu tiên sự an toàn trong việc kết nối với nhau. Người dùng có quyền kiểm soát sự riêng tư, điều chỉnh việc tắt hoặc bật các tính năng như tóm tắt bằng AI và các tính năng hỗ trợ trong cuộc trò chuyện. Để điều chỉnh, chọn “Cài đặt” trong ứng dụng Viber và tìm các tùy chọn trong mục “Cuộc gọi và Tin nhắn”.