4 cách phối túi tông đất giúp nàng mặc đẹp và sang hơn mùa Thu Đông 2026

Bên cạnh màu sắc, chất liệu cũng quyết định đáng kể đến diện mạo của chiếc túi xách. Da lộn, da thuộc có bề mặt tự nhiên, nhung mờ hay các chất liệu mang cảm giác mềm, lì giúp phụ kiện trông sang hơn khi phối cùng áo len, áo khoác dáng dài hoặc trang phục may đo.

Phối nhiều sắc độ nâu để tạo chiều sâu

Thay vì mặc cả cây cùng một màu, có thể kết hợp các sắc độ khác nhau trong cùng bảng màu tông đất. Cách phối này giúp trang phục đồng điệu nhưng không đơn điệu.

Áo len be yến mạch có thể đi cùng quần kaki nâu nhạt và túi da lộn màu chocolate. Sự chênh lệch về sắc độ cùng chất liệu len, kaki và da lộn tạo nên nhiều lớp cho tổng thể.

Với công thức này, phụ kiện không cần quá cầu kỳ. Một đôi boots nâu sẫm, kính gọng mảnh hoặc trang sức vàng nhỏ là đủ để hoàn thiện vẻ ngoài.

Dùng túi xách tông đất làm điểm nhấn cho đen, trắng và xám

Đen, trắng và xám là những màu cơ bản dễ mặc nhưng đôi khi khiến trang phục mùa lạnh trở nên khá đơn sắc. Một chiếc túi nâu, caramel hoặc olive có thể tạo điểm nhấn mà không làm mất đi vẻ thanh lịch.

Với trang phục đen, túi màu hạt dẻ, chocolate hoặc olive đậm sẽ tạo độ tương phản vừa phải. Trong khi đó, sơ mi trắng kết hợp quần jeans hoặc suit xám có thể đi cùng túi ivory, caramel hay mocha để tổng thể mềm mại hơn.

Đây cũng là cách làm mới những bộ đồ công sở quen thuộc mà không cần thay đổi quá nhiều. Chỉ cần đổi từ một chiếc túi đen sang màu nâu cà phê, tổng thể đã có thêm cảm giác ấm áp và khác biệt.

Kết hợp túi xách nâu với denim xanh hoặc đỏ rượu

Denim xanh và các sắc nâu là công thức dễ ứng dụng trong trang phục hằng ngày. Quần jeans xanh cổ điển, sơ mi trắng và túi caramel hoặc nâu đậm tạo nên vẻ trẻ trung nhưng vẫn có nét cổ điển.

Khi muốn tăng sắc thái Thu Đông, có thể thêm burgundy hoặc đỏ gạch. Chẳng hạn, áo len đỏ rượu vang kết hợp chân váy midi nâu và túi chocolate tạo điểm nhấn rõ ràng nhưng không quá chói.

Với denim, nên ưu tiên xanh cổ điển hoặc xanh đậm nếu muốn tổng thể trầm và thanh lịch. Những sắc xanh quá sáng hoặc bạc màu sẽ tạo cảm giác trẻ trung, năng động hơn nhưng ít phù hợp với phong cách cổ điển.

Phối tông đất với xanh olive, xanh rêu

Xanh olive, xanh rêu hay xanh sage là những lựa chọn đáng thử nếu tủ đồ đã có quá nhiều be và nâu. Khi đi cùng túi mocha, caramel hoặc nâu da bò, nhóm màu này tạo cảm giác nhẹ nhàng, tự nhiên.

Áo khoác olive có thể kết hợp với túi mocha và quần màu kem để tạo diện mạo trưởng thành. Với những người thích phong cách nữ tính, cardigan xanh sage đi cùng túi be sáng cũng là lựa chọn dễ mặc.

Điểm quan trọng khi phối hai nhóm màu này là giữ bảng màu ở mức vừa phải. Chỉ cần một màu xanh làm chủ đạo và một món phụ kiện tông đất làm điểm nhấn, tổng thể đã đủ hài hòa.

Túi tông đất có lợi thế ở khả năng kết hợp với nhiều màu cơ bản và phù hợp với cả trang phục công sở lẫn đời thường. Thay vì chọn một chiếc túi chỉ vì đang là xu hướng, nên ưu tiên sắc độ phù hợp với tủ đồ sẵn có và những trang phục thường xuyên sử dụng. Một chiếc túi nâu chocolate, mocha hoặc caramel có thể trở thành phụ kiện dùng lâu dài nếu được lựa chọn đúng kiểu dáng và chất liệu.