4 cách phối giày bốt với chân váy cực khéo, chân ngắn cũng hóa dài miên man

Giày bốt luôn có sức hút trong thời trang thu đông nhờ khả năng biến những bộ trang phục đơn giản trở nên cá tính. Khi kết hợp cùng chân váy, kiểu giày này có thể mang đến nhiều phong cách, từ quyến rũ, trẻ trung đến thanh lịch, cổ điển.

Phối chân váy ngắn và bốt da đen

Chân váy mini phối cùng bốt da đen là lựa chọn dành cho những cô nàng yêu thích phong cách hiện đại. Khoảng hở giữa gấu váy và cổ bốt giúp đôi chân trông thanh thoát, trong khi phần đế dày hoặc gót cao vừa phải hỗ trợ cải thiện chiều cao.

Có thể kết hợp thêm áo ôm sát, áo lưới có lớp lót hoặc áo xuyên thấu để tạo vẻ ngoài quyến rũ. Một chiếc thắt lưng nhỏ giúp nhấn eo, cân đối tỷ lệ cơ thể.

Phối chân váy ngắn và bốt da đen

Bốt cổ thấp và chân váy dài

Bốt cổ thấp phù hợp với cả chân váy dài ôm sát lẫn chân váy ngắn có họa tiết.

Những đôi bốt mũi hơi nhọn tạo cảm giác bàn chân thon gọn. Đặc biệt, lựa chọn màu giày bốt đồng điệu với chân váy hoặc tất sẽ giúp phần thân dưới trông liền mạch, hạn chế cảm giác chân bị chia ngắn.

Bốt da lộn màu nâu cùng chân váy đồng điệu

Những đôi bốt da lộn màu nâu, be hoặc caramel đem đến vẻ ngoài mềm mại và cổ điển hơn bốt da đen.

Chị em có thể phối bốt nâu cổ cao với áo croptop caro và chân váy đồng điệu. Những thiết kế chân váy xếp tầng, chân váy ren hoặc váy bất đối xứng cũng phù hợp với bốt cổ vừa.

Để tổng thể không rối mắt, nên ưu tiên giày đơn giản khi trang phục đã có nhiều họa tiết.

Phối bốt da lộn màu nâu cùng chân váy đồng điệu

Chân váy mini và bốt cao cổ

Chân váy mini kết hợp bốt cao cổ là công thức phù hợp với phong cách preppy lấy cảm hứng từ thời trang học đường.

Có thể phối thêm sơ mi trắng tay phồng, áo gile hoặc corset kẻ sọc để tạo điểm nhấn. Những cặp màu trắng - nâu, kem - caramel hay đen - trắng đều dễ ứng dụng.

Chân váy cạp cao kết hợp áo ôm eo còn giúp tạo cảm giác phần chân dài hơn.

Mẹo chọn giày bốt tránh bị 'nuốt chiều cao'

Với người có chiều cao khiêm tốn, nên ưu tiên giày bốt ôm vừa bắp chân, mũi hơi nhọn và gót cao vừa phải. Tránh những thiết kế có cổ kết thúc ngay vị trí bắp chân lớn nhất vì dễ khiến đôi chân trông ngắn hơn.

Người có bắp chân đầy đặn nên chọn bốt thân rộng vừa phải, chất liệu mềm để tạo cảm giác cân đối và thoải mái khi di chuyển.

Bí quyết quan trọng nhất là giữ tỷ lệ hài hòa giữa chân váy và giày bốt. Chọn đúng chiều dài váy, độ cao cổ giày và màu sắc đồng điệu sẽ giúp chị em tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn mà không cần thay đổi quá nhiều trang phục.