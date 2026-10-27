4 cách phối áo thun tay giúp chị em mặc đẹp từ công sở đến dạo phố

Áo thun dài tay dễ mặc, dễ phối trong mùa thu

Khi thời tiết chuyển mùa, áo thun dài tay là lựa chọn phù hợp để thay thế áo ngắn tay hoặc kết hợp cùng áo khoác mỏng. Thiết kế này có thể diện khi đi làm, dạo phố hay gặp gỡ bạn bè, tùy vào cách phối trang phục và phụ kiện.

Để dễ ứng dụng, chị em nên ưu tiên áo có chất liệu mềm mại, thoáng khí, độ co giãn vừa phải và phom dáng phù hợp. Những gam màu như trắng ngà, đen, xám, nâu hoặc xanh navy cũng dễ kết hợp với quần áo có sẵn trong tủ đồ.

4 cách phối áo thun dài tay đẹp mắt, dễ ứng dụng

Áo thun dài tay và quần jeans

Áo thun dài tay kết hợp với quần jeans xanh là công thức đơn giản nhưng không lỗi mốt. Quần jeans cạp cao giúp tạo cảm giác đôi chân dài hơn, trong khi áo thun vừa vặn mang lại vẻ ngoài gọn gàng, trẻ trung.

Chị em có thể sơ vin áo, thêm thắt lưng da và phối cùng giày loafer hoặc boots thấp cổ để tăng nét thanh lịch. Nếu yêu thích phong cách năng động, một đôi sneaker trắng cũng đủ giúp tổng thể trông hiện đại.

Với cách phối này, nên ưu tiên quần jeans có độ dài phù hợp và áo không quá rộng để trang phục trông cân đối hơn.

Áo thun dài tay và quần ống rộng

Quần ống rộng màu be, xám, nâu hoặc trắng ngà là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ngày thu. Khi kết hợp với áo thun dài tay, kiểu quần này tạo cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được nét thời trang.

Để tránh tổng thể luộm thuộm, chị em nên chọn áo có phom gọn gàng, sơ vin toàn bộ hoặc sơ vin một phần. Sự kết hợp giữa áo vừa vặn và quần ống rộng giúp trang phục hài hòa hơn.

Một đôi loafer, giày bệt hoặc sneaker tối giản sẽ hoàn thiện set đồ. Công thức này phù hợp khi đi làm, đi cà phê hoặc dạo phố, đặc biệt với những người yêu thích phong cách tối giản.

Áo thun dài tay và chân váy

Nếu muốn tạo vẻ ngoài nữ tính, chị em có thể kết hợp áo thun dài tay với chân váy chữ A, chân váy bút chì hoặc chân váy midi. Mỗi kiểu váy mang đến một sắc thái khác nhau, từ trẻ trung đến thanh lịch.

Áo màu trắng, be hoặc xám nhạt dễ phối cùng chân váy tối màu để tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Khi đi làm, chân váy dài qua gối kết hợp với giày slingback hoặc giày bệt mũi nhọn sẽ giúp diện mạo thêm chỉn chu.

Trong khi đó, chân váy xếp ly hoặc váy midi họa tiết nhỏ phù hợp với những buổi dạo phố. Chị em có thể sơ vin áo để tạo điểm nhấn ở vòng eo và giúp tổng thể cân đối hơn.

Áo thun dài tay và quần âu

Quần âu không chỉ dành riêng cho những bộ trang phục công sở nghiêm túc. Khi phối cùng áo thun dài tay, món đồ này mang lại vẻ ngoài hiện đại, vừa thoải mái vừa lịch sự.

Một chiếc áo trơn màu đen, trắng hoặc xanh navy kết hợp với quần âu ống đứng hay ống suông là lựa chọn dễ áp dụng. Chị em có thể thêm thắt lưng mảnh, túi xách có phom cứng và giày loafer để tăng nét thanh lịch.

Nếu muốn trang phục chỉn chu hơn khi đến văn phòng hoặc tham gia cuộc hẹn quan trọng, hãy khoác thêm blazer. Ngược lại, khi đi chơi, chỉ cần thay bằng giày thể thao và túi xách đơn giản là đã có diện mạo trẻ trung hơn.

Thay vì mua nhiều mẫu chạy theo xu hướng, chị em nên đầu tư vào một vài chiếc áo có chất liệu tốt, đường may chắc chắn và màu sắc dễ phối. Áo cổ tròn phù hợp với phong cách cơ bản, trong khi cổ vuông hoặc thiết kế hàng cúc nhỏ có thể tạo điểm nhấn nữ tính.

Bên cạnh đó, cần chọn kích cỡ phù hợp và giặt, bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất để hạn chế bai dão, phai màu hoặc mất phom.

Chỉ với một vài chiếc áo thun dài tay và những món đồ cơ bản như quần jeans, quần âu hay chân váy, chị em đã có thể biến hóa nhiều phong cách trong mùa thu. Mặc đẹp không nhất thiết phải sở hữu tủ đồ đồ sộ, mà nằm ở cách lựa chọn và kết hợp trang phục phù hợp.