4 cách phối áo dệt kim giúp nàng nâng tầm phong cách, đơn giản mà vẫn đẹp

Áo len vặn thừng phối jeans xanh nhạt

Nếu những set đồ quá chỉn chu khiến bạn cảm thấy già dặn, hãy thử kết hợp áo len vặn thừng với quần jeans xanh nhạt. Công thức này giữ được nét cổ điển đặc trưng của kiểu áo dệt kim nhưng vẫn trẻ trung, gần gũi và dễ ứng dụng.

Áo len màu kem, ghi be hoặc xanh than có họa tiết dệt nổi sẽ tạo điểm nhấn vừa đủ khi đi cùng áo trắng đơn giản và jeans xanh nhạt. Nên ưu tiên quần ống đứng hoặc hơi loe nhẹ để tổng thể cân đối, thay vì những thiết kế quá bó sát.

Một cách biến tấu thú vị là khoác hờ áo len trên vai. Chi tiết nhỏ này giúp trang phục có vẻ phóng khoáng hơn mà không cần thêm nhiều phụ kiện. Giày bệt, loafer hoặc sneakers trắng đều phù hợp. Nếu muốn diện mạo trông thanh lịch hơn, hãy bổ sung túi xách có phom cứng và khuyên tai nhỏ.

Đây là lựa chọn thích hợp cho những ngày đi làm không yêu cầu trang phục quá trang trọng, những buổi gặp gỡ bạn bè hay dạo phố cuối tuần.

Áo len vặn thừng phối jeans xanh nhạt

Cardigan xám nâu phối áo kem và quần trắng

Những gam màu trung tính luôn là lựa chọn lý tưởng cho phong cách old money. Áo khoác cardigan xám nâu khoác ngoài áo ba lỗ màu kem, kết hợp quần trắng ống suông tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, trang nhã nhưng không đơn điệu.

Để bộ đồ trông chỉn chu hơn, nên chọn cardigan có phom vừa vặn, tránh kiểu quá rộng khiến vóc dáng mất cân đối. Có thể cài một vài chiếc cúc phía trước hoặc khoác áo hờ trên vai để tạo nét cổ điển.

Quần trắng cạp cao, ống suông vừa giúp tôn dáng vừa mang lại sự thoải mái khi di chuyển. Khi đi làm, hãy kết hợp cùng giày loafer hoặc giày bệt; còn khi xuống phố, dép da sáng màu sẽ tạo cảm giác phóng khoáng hơn. Một chiếc túi da nâu, đồng hồ tối giản hoặc kính gọng mảnh là đủ hoàn thiện diện mạo.

Cardigan trắng ngà phối quần âu xám

Với những cô nàng yêu thích vẻ nữ tính, trưởng thành, cardigan trắng ngà kết hợp quần âu xám là công thức đáng tham khảo. Sự tương phản nhẹ giữa hai gam màu tạo cảm giác tinh tế, phù hợp với môi trường công sở mà vẫn đủ thoải mái để mặc khi ra ngoài.

Bạn có thể mặc cardigan cùng áo ba lỗ hoặc áo hai dây đồng màu bên trong. Quần âu cạp cao, có ly và ống rộng vừa phải sẽ giúp bộ trang phục thêm thanh thoát, đồng thời tạo đường nét rõ ràng cho vóc dáng.

Điều cần chú ý là tỷ lệ giữa áo và quần. Cardigan gọn gàng có thể đi cùng quần rộng hơn một chút; ngược lại, nếu áo có độ rộng lớn, hãy ưu tiên quần đứng dáng để tránh cảm giác luộm thuộm.

Phụ kiện màu nâu chocolate đặc biệt phù hợp với bảng màu này. Một chiếc túi da, kính mắt nâu cùng giày loafer hoặc giày bệt sẽ giúp tổng thể thêm chỉn chu mà không quá cầu kỳ.

Cardigan trắng ngà phối quần âu xám

Áo len ngắn tay màu kem phối quần suông ghi nâu

Trong những ngày thu vẫn còn nắng, áo dệt kim ngắn tay màu kem là lựa chọn linh hoạt hơn so với thiết kế dài tay. Nếu áo có họa tiết vặn thừng hoặc bề mặt dệt nổi, trang phục sẽ có thêm điểm nhấn dù màu sắc khá đơn giản.

Khi kết hợp cùng quần suông ghi nâu, chiếc áo mang đến vẻ cổ điển nhưng vẫn hiện đại. Để vóc dáng trông cao ráo hơn, bạn có thể sơ vin gọn gàng và chọn quần cạp cao. Sneakers trắng giúp bộ đồ trẻ trung, trong khi loafer hoặc giày bệt lại phù hợp với phong cách công sở.

Một chiếc túi đeo vai màu nâu hoặc be là phụ kiện vừa đủ để hoàn thiện set đồ. Ưu điểm của công thức này là tính ứng dụng cao: bạn có thể mặc đi làm, mua sắm, cà phê hoặc dạo phố mà không cần thay đổi quá nhiều.

Có thể thấy, không nhất thiết phải sở hữu những món đồ đắt tiền mới có thể theo đuổi phong cách này. Chỉ với vài chiếc áo dệt kim cơ bản cùng quần jeans, quần trắng hoặc quần âu trung tính, bạn đã có thể biến hóa thành nhiều bộ trang phục thanh lịch cho mùa thu đông này.