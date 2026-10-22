4 cách giúp người sau tuổi 70 tránh mất nước mùa hanh khô

Nội dung 1. Uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát 2. Bổ sung thực phẩm giàu nước 3. Hạn chế đồ uống nhiều đường và rượu bia 4. Duy trì môi trường sống có độ ẩm phù hợp 5. Nhận biết sớm dấu hiệu mất nước ở người sau tuổi 70

Trong những ngày thu, thời tiết thường hanh khô, độ ẩm không khí thấp khiến da và niêm mạc dễ bị khô, mất nước. Đặc biệt, ở người sau tuổi 70, cảm giác khát thường giảm dần theo tuổi tác, khiến cơ thể có thể thiếu nước mà không nhận biết kịp thời. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể gây mệt mỏi, chóng mặt, táo bón, tụt huyết áp và làm tăng nguy cơ té ngã.

Để bảo vệ sức khỏe, người lớn tuổi cần duy trì thói quen uống nước hợp lý, bổ sung thực phẩm giàu nước và chú ý những thay đổi của cơ thể. Dưới đây là 4 cách giúp người sau tuổi 70 hạn chế nguy cơ mất nước trong mùa hanh khô.

1. Uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát

Ở người sau tuổi 70, cảm giác khát có thể không còn nhạy bén như trước. Vì vậy, dù cơ thể cần nước, nhiều người vẫn không chủ động uống đủ lượng cần thiết.

Để hạn chế mất nước, người cao tuổi nên duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, chia thành nhiều lần thay vì uống quá nhiều cùng lúc. Có thể uống nước sau khi thức dậy, giữa các bữa ăn và sau khi vận động nhẹ. Đặt một cốc nước ở vị trí dễ nhìn thấy cũng giúp hình thành thói quen uống nước thường xuyên.

Người cao tuổi có thể phòng tránh tình trạng mất nước bằng cách duy trì thói quen uống nước đều đặn. Ảnh minh họa AI.

Nước lọc là lựa chọn phù hợp để bổ sung chất lỏng hằng ngày. Người lớn tuổi có thể uống nước ấm nếu cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày thời tiết se lạnh, hanh khô.

2. Bổ sung thực phẩm giàu nước

Ngoài nước uống, thực phẩm cũng góp phần cung cấp chất lỏng cho cơ thể. Người sau tuổi 70 nên bổ sung rau xanh, trái cây tươi và các món ăn có hàm lượng nước cao vào thực đơn hằng ngày.

Một số thực phẩm phù hợp gồm dưa hấu, cam, quýt, lê, dưa chuột, cà chua và các loại rau xanh. Những thực phẩm này vừa cung cấp nước, vừa bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì sức khỏe tổng thể.

Các món như canh rau, súp hoặc cháo cũng là lựa chọn phù hợp, đặc biệt với người cao tuổi ăn uống kém hoặc gặp khó khăn khi nhai. Nên ưu tiên món ăn mềm, dễ tiêu và đa dạng để bảo đảm cung cấp đủ năng lượng cùng các chất dinh dưỡng cần thiết.

3. Hạn chế đồ uống nhiều đường và rượu bia

Để duy trì đủ nước, người cao tuổi nên ưu tiên nước lọc, hạn chế nước ngọt và các loại đồ uống chứa nhiều đường. Việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề chuyển hóa, đặc biệt ở người bị đái tháo đường.

Cà phê và trà có thể được sử dụng với lượng phù hợp nếu không có chống chỉ định nhưng không nên phụ thuộc hoàn toàn vào những đồ uống này để bổ sung nước. Người cao tuổi cũng nên tránh rượu bia vì đồ uống có cồn có thể làm tăng nguy cơ mất nước và ảnh hưởng đến sức khỏe.

4. Duy trì môi trường sống có độ ẩm phù hợp

Không khí khô có thể khiến da, môi và niêm mạc mũi dễ bị khô, gây cảm giác khó chịu. Vì vậy, người lớn tuổi nên chú ý duy trì môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ và có độ ẩm phù hợp trong mùa hanh khô.

Có thể sử dụng máy tạo ẩm nếu không khí trong nhà quá khô, đồng thời vệ sinh thiết bị thường xuyên để hạn chế nấm mốc và vi khuẩn. Ngoài ra, nên tránh tắm quá lâu hoặc dùng nước quá nóng vì có thể làm mất lớp dầu tự nhiên trên da. Sau khi tắm, người cao tuổi có thể sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp để hạn chế khô da, nứt nẻ.

5. Nhận biết sớm dấu hiệu mất nước ở người sau tuổi 70

Nhận biết sớm các dấu hiệu mất nước giúp người sau tuổi 70 và gia đình có biện pháp xử trí kịp thời. Những biểu hiện thường gặp gồm khô miệng, khô môi, nước tiểu sẫm màu, đi tiểu ít hơn bình thường, mệt mỏi và chóng mặt khi đứng lên.

Ở người cao tuổi, mất nước đôi khi còn biểu hiện bằng lú lẫn mới xuất hiện, buồn ngủ bất thường hoặc yếu sức. Tuy nhiên, các dấu hiệu này cũng có thể liên quan đến những vấn đề sức khỏe khác nên cần được đánh giá phù hợp.

Khi có dấu hiệu mất nước nhẹ và người bệnh vẫn tỉnh táo, uống được, có thể cho uống nước từng ngụm nhỏ, thường xuyên. Nếu mất nước liên quan đến nôn ói hoặc tiêu chảy, cần cân nhắc sử dụng dung dịch bù nước theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Với người mắc bệnh nền, lượng nước cần bổ sung nên được điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ để bảo đảm an toàn và duy trì sức khỏe lâu dài.