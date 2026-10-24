4 cách đơn giản để nhận ra điểm mạnh của bản thân từ đó giữ vững sự tự tin

Khi nhìn quanh và thấy bạn bè ai cũng có một thế mạnh rất rõ ràng, người thì học giỏi, người nói chuyện cực kỳ có duyên, người lại năng nổ trong hoạt động tập thể, có người lúc nào cũng biết mình muốn gì. Còn mình sao thấy chẳng có gì đặc biệt.

Thật ra, điểm mạnh không phải lúc nào cũng là thứ khiến bạn nổi bật nhất trong lớp. Đôi khi đó chỉ là một phẩm chất giúp bạn vượt qua những tình huống khó, hoặc một điểm mà người khác chọn tin tưởng ở bạn.

1. Nhớ lại những lời khen từ người xung quanh

Thay vì tự hỏi một câu mơ hồ như “Mình giỏi cái gì?”, hãy bắt đầu bằng những chuyện cụ thể hơn. Ví dụ như bạn từng được thầy cô nhận xét rằng bài thuyết trình của mình dễ hiểu, hay đơn giản hơn nữa là bạn biết cách chia việc và sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Đó có thể không phải là một lời khen ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu cho thấy bạn thực sự có thế mạnh nào đó chưa được nhận ra.

Đừng chỉ nghĩ đến điểm số hay sự nổi bật. Khả năng lắng nghe, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, sáng tạo, kiên trì, biết tổ chức thời gian hay khiến mọi người cảm thấy thoải mái cũng đều có thể là điểm mạnh. Hãy ghi ra từ ba đến năm việc mà bạn từng nhận được “feedback” tốt, dù chúng có vẻ rất nhỏ.

2. Hỏi người mà bạn tin tưởng

Có những điểm mạnh của bản thân mà người khác nhìn thấy, trong khi chính mình khó nhận ra. Vì chúng ta đã quá quen với cách mình suy nghĩ và hành động nên một việc mình làm rất tự nhiên có thể chẳng được xem là đặc biệt. Hãy hỏi ba mẹ, hoặc một người bạn thân, anh chị, thầy cô những câu đơn giản:

Ba mẹ thấy con làm tốt nhất trong chuyện gì?

Nếu phải nhờ mình một việc, cậu sẽ nhờ mình làm gì?

Thầy/cô thấy con nên phát huy điểm nào?

Trong nhà mình, anh chị tin tưởng giao nhiệm vụ gì cho em?

Nếu ba người khác nhau nhưng đều nói về bạn ở cùng một điểm, thì đó có thể chính là điểm mạnh của bạn.

3. Để ý những việc khiến bạn “vào guồng” một cách nhanh chóng

Có những việc bạn phải mất rất nhiều năng lượng mới hoàn thành. Nhưng cũng có những việc bạn vào guồng một cách nhanh chóng và không mất nhiều công sức để thực hiện. Hãy chú ý đến những khoảnh khắc đó, vì người ta hay gọi đó là năng khiếu, nó cũng chính là thế mạnh

Có thể bạn không phải là người nói và trình bày tốt, nhưng khi viết xuống thì bạn có thể ngồi hàng giờ để triển khai mọi suy nghĩ của mình ra giấy. Những manh mối này sẽ chỉ dẫn cho bạn tìm được điểm mạnh của mình.

4. Đừng dùng điểm mạnh của người khác để chấm điểm bản thân

Đây có lẽ là bước khó nhất và cũng quan trọng nhất. Đó là ngừng so sánh và tìm thế mạnh của mình dựa trên những điểm bạn ngưỡng mộ ở người khác.

Đừng bao giờ để bản thân rơi vào sự so sánh, kiểu như bạn có khả năng học nhanh và ghi nhớ tốt, nhưng nhìn sang người đạt điểm cao hơn, bạn lập tức cảm thấy mình chưa đủ giỏi. Vấn đề là điểm mạnh không phải là một cuộc thi.

Việc người khác giỏi hơn bạn ở một lĩnh vực nào đó không khiến khả năng của bạn trở nên kém giá trị. Mỗi người có một tổ hợp thế mạnh khác nhau, và điều quan trọng là biết cách sử dụng chúng trong hoàn cảnh phù hợp. Bạn không cần phải trở thành người giỏi nhất lớp mới dám xác nhận đó là điểm mạnh của mình.

Sự tự tin bắt đầu từ việc biết mình có gì và tin rằng mình có thể tiếp tục phát triển nó.