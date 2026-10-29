4 cách bảo quản đậu phụ tươi lâu, không bị chua nhớt

1. Bảo quản đậu phụ trong ngày (không cần tủ lạnh)

Nếu không có tủ lạnh mà vẫn muốn giữ đậu phụ trong ngày, bạn chỉ cần ngâm đậu trong nước sạch, hòa thêm khoảng nửa muỗng cà phê muối. Lớp nước muối này giúp hạn chế vi khuẩn sinh sôi, đồng thời giữ cho đậu tươi lâu hơn trong ngày. Dù vậy, cách này chỉ phù hợp để bảo quản ngắn hạn, nên bạn hãy dùng hết số đậu đã ngâm ngay trong ngày để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Việc bảo quản đậu phụ không có tủ lạnh cần sử dụng ngay trong ngày. Ảnh: AI

2. Bảo quản đậu phụ trong ngăn mát tủ lạnh

Chỉ với những thao tác đơn giản, bạn đã có thể giữ đậu phụ được đến 1 tuần.

Bước 1: Đun sôi một nồi nước, rồi nhẹ tay cho đậu phụ vào chần khoảng 2 - 3 phút với lửa vừa. Lưu ý: Nên xếp đậu thành một lớp, đừng để các miếng chồng lên nhau khi chần vì dễ làm đậu bị nát.

Bước 2: Khi chần xong, dùng vá vớt từng miếng đậu ra và xếp nhẹ vào hộp đựng thực phẩm. Sau đó, đổ nước lạnh vào sao cho ngập hết mặt đậu, thêm nửa muỗng cà phê muối để đậu giữ được độ chắc lâu hơn.

Bước 3: Đậy kín nắp hộp rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Mỗi ngày, hãy thay nước trong hộp một lần để đậu luôn tươi ngon.

3. Bảo quản đậu phụ trong ngăn đá tủ lạnh

Sau khi mua đậu phụ về, bạn hãy rửa nhanh dưới vòi nước sạch, rồi cắt ngang thành các miếng vừa ăn.

Kế đến, xếp những miếng đậu vào hộp đựng thực phẩm, đổ nước sao cho ngập hết đậu và đậy chặt nắp.

Đặt hộp vào ngăn đông của tủ lạnh. Cách này giúp đậu phụ giữ được từ 1 đến 3 tháng.

Khi cần nấu nướng, bạn chỉ việc lấy đậu ra để rã đông, vắt ráo nước là có thể dùng như đậu phụ bình thường.

Bảo quản trong ngăn đá có thể giữ đậu phụ từ 1 đến 3 tháng. Ảnh: AI

4. Bảo quản đậu phụ rán

Ngăn mát: Muốn giữ đậu phụ rán trong ngăn mát tủ lạnh, bạn chỉ cần xếp đậu vào hộp kín dành cho thực phẩm rồi đặt vào ngăn mát. Với cách làm này, đậu có thể dùng tốt trong khoảng vài ngày.

Ngăn đá: Khi cần cất giữ lâu hơn, hãy để đậu phụ rán nguội hẳn, sau đó cho vào túi zip hoặc hộp bảo quản rồi để trong ngăn đá. Đến lúc dùng, bạn chỉ việc lấy ra rã đông. Cách trữ đông này giúp đậu phụ vẫn giữ được chất lượng và giá trị dinh dưỡng gần như ban đầu.

Nếu ăn trong ngày: Chiên lại ở lửa vừa đến khi vỏ vàng nhạt, vớt ra đĩa có giấy thấm dầu cho ráo dầu.