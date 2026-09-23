4 cách bài trí bàn ghế giúp phòng khách đẹp mắt, thoáng rộng và dễ chịu hơn

Dưới đây là một số cách bài trí bàn ghế để tăng sự cân đối, rộng rãi cho căn phòng.

Đặt sofa tựa vào tường để tạo điểm tựa vững chắc

Trong phòng khách, ghế sofa thường là món nội thất có kích thước lớn nhất và đóng vai trò định hình bố cục tổng thể. Vì vậy, thay vì đặt sofa giữa phòng một cách tùy ý, gia chủ nên ưu tiên vị trí tựa lưng vào một bức tường chắc chắn.

Cách sắp xếp này giúp khu vực tiếp khách có bố cục rõ ràng, đồng thời tạo cảm giác ổn định và gọn gàng. Người ngồi trên sofa cũng có tầm quan sát bao quát căn phòng, thay vì phải quay lưng về phía cửa ra vào hoặc các khu vực thường xuyên có người qua lại.

Với những phòng khách có diện tích lớn hoặc thiết kế mở, sofa không nhất thiết phải áp sát tường. Tuy nhiên, nếu lựa chọn đặt sofa cách tường, phía sau nên có một chiếc tủ thấp, kệ trang trí hoặc cây xanh để tạo điểm tựa thị giác và tránh cảm giác trống trải.

Quan trọng hơn, kích thước sofa cần tương xứng với diện tích phòng. Một bộ sofa quá lớn có thể khiến không gian bí bách, trong khi thiết kế quá nhỏ lại dễ khiến tổng thể mất cân đối.

Ghế sofa là món nội thất có kích thước lớn, đóng vai trò định hình bố cục tổng thể

Giữ khoảng cách hợp lý giữa sofa và bàn trà

Khoảng cách giữa sofa và bàn trà tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự thuận tiện khi sử dụng. Khoảng cách khoảng 35 - 45 cm có thể tạo ra sự cân bằng giữa công năng và khả năng di chuyển.

Khoảng cách quá hẹp khiến việc đứng lên, ngồi xuống hoặc di chuyển quanh bàn trở nên bất tiện. Ngược lại, nếu bàn trà đặt quá xa sofa, người sử dụng sẽ khó với lấy đồ uống, sách báo hoặc các vật dụng trên bàn.

Bên cạnh khoảng cách, hình dáng bàn cũng nên được lựa chọn dựa trên thiết kế tổng thể. Bàn oval, bàn bo tròn hoặc bàn hình hạt đậu phù hợp với những không gian muốn tạo cảm giác mềm mại; trong khi bàn vuông, chữ nhật thường thích hợp với bố cục hiện đại, gọn gàng.

Ưu tiên bố cục hướng về trung tâm

Một phòng khách đẹp không nhất thiết phải xếp tất cả ghế thành một hàng thẳng. Với những căn phòng đủ rộng, gia chủ có thể bố trí sofa và ghế phụ theo hình chữ U hoặc bán nguyệt, hướng về khu vực trung tâm.

Cách sắp xếp này giúp các vị trí ngồi cùng hướng về nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho trò chuyện và sinh hoạt gia đình. Đồng thời, bố cục hướng tâm cũng giúp khu vực tiếp khách trở thành một cụm nội thất rõ ràng, thay vì khiến từng món đồ bị tách rời.

Với phòng khách nhỏ, không nhất thiết phải sử dụng nhiều ghế. Một sofa băng kết hợp bàn trà nhỏ và một ghế đơn là đủ tạo nên khu vực sinh hoạt tiện dụng mà vẫn giữ được khoảng trống cần thiết cho việc di chuyển.

Cách sắp xếp bàn ghế hướng vào nhau tạo điều kiện thuận lợi cho trò chuyện và sinh hoạt

Chú ý tỷ lệ, ánh sáng và sự thông thoáng

Bố trí bàn ghế đẹp không chỉ nằm ở vị trí mà còn phụ thuộc vào tỷ lệ giữa các món đồ. Bàn trà không nên quá cao so với mặt ngồi của sofa; kích thước bàn và ghế cũng cần tương ứng với diện tích căn phòng.

Nếu phòng khách nhỏ, nên hạn chế sử dụng quá nhiều nội thất cồng kềnh. Những mẫu sofa chân cao, bàn trà thiết kế thanh thoát hoặc nội thất có đường nét đơn giản có thể giúp không gian trông nhẹ nhàng hơn.

Ánh sáng tự nhiên cũng là yếu tố đáng lưu ý. Không nên để sofa, tủ hoặc các món đồ lớn che kín cửa sổ và nguồn sáng chính. Một vài chậu cây xanh được bố trí hợp lý có thể bổ sung màu sắc và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Cuối cùng, mặt bàn và khu vực xung quanh sofa nên được giữ gọn gàng. Khi mỗi món đồ có vị trí phù hợp, lối đi được đảm bảo và các khu vực chức năng không bị chồng lấn, phòng khách sẽ trở nên hài hòa, tiện dụng và dễ chịu hơn mà không cần quá nhiều đồ trang trí.