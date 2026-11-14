4 bước đăng ký thành công vé chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Muôn sắc Việt Nam'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 24-11, với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt của văn hóa Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay.

Với sự hội tụ của những giọng ca huyền thoại cùng dàn nghệ sĩ đương đại được đông đảo công chúng mến mộ, chương trình sẽ đưa khán giả bước vào hành trình âm nhạc giàu cảm xúc, kết nối các thế hệ bằng những giai điệu thân thuộc và tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam.

Để quá trình đăng ký vé diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, khán giả đọc kỹ hướng dẫn và những lưu ý từ Ban Tổ chức như sau: