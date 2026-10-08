4 bộ phận của con lợn cần đặc biệt chú ý khi ăn, số 4 nhiều người Việt 'mê như điếu đổ'

Thịt lợn là thực phẩm phổ biến trong bữa cơm của người Việt. Không chỉ phần thịt nạc, ba chỉ hay sườn, nhiều bộ phận khác của con lợn như gan, lòng, phổi và thịt cổ cũng được ưa chuộng nhờ hương vị đặc trưng và cách chế biến đa dạng.

Từ lòng luộc, dồi rán, gan xào đến các món làm từ thịt cổ, những nguyên liệu này xuất hiện cả trong bữa cơm gia đình lẫn tại các hàng quán. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng một số bộ phận cần được kiểm tra và xử lý kỹ hơn trước khi sử dụng.

4 bộ phận của con lợn cần chú ý khi lựa chọn và chế biến

1. Phổi lợn

Phổi là cơ quan hô hấp, có cấu trúc xốp với nhiều đường dẫn khí và phế nang. Đặc điểm này khiến việc làm sạch phổi phức tạp hơn so với những phần thịt thông thường.

Nếu con vật mắc bệnh đường hô hấp hoặc quá trình giết mổ không bảo đảm vệ sinh, phổi có thể không đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm. Vì vậy, người mua cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm soát thú y và không có dấu hiệu bất thường.

Không nên sử dụng phổi có màu sắc lạ, xuất hiện các tổn thương bất thường hoặc có mùi khó chịu. Khi chế biến, cần làm sạch và nấu chín kỹ.

2. Gan lợn

Khác với suy nghĩ cho rằng gan chỉ chứa chất độc, gan lợn thực tế là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng, cung cấp protein, sắt, vitamin B12 và đặc biệt giàu vitamin A.

Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và xử lý nhiều chất trong cơ thể. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi chất độc đều được giữ lại trong gan của con vật khỏe mạnh.

Nguy cơ đáng quan tâm hơn là gan từ lợn mắc bệnh, không được kiểm soát thú y hoặc có tồn dư chất không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, gan chứa nhiều cholesterol và vitamin A dạng retinol. Vì vậy, người tiêu dùng không nên ăn quá nhiều hoặc quá thường xuyên. Phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng với gan và các sản phẩm từ gan do hàm lượng vitamin A dạng retinol cao.

3. Thịt cổ lợn

Thịt cổ được nhiều người lựa chọn bởi có phần nạc và mỡ xen kẽ, phù hợp để xay, xào hoặc chế biến các món ăn cần độ mềm.

Tuy nhiên, vùng cổ lợn có các hạch bạch huyết và nằm gần tuyến giáp. Trong quá trình giết mổ, những mô, tuyến không phù hợp để làm thực phẩm cần được loại bỏ theo quy trình kiểm soát vệ sinh thú y.

Điều cần lưu ý là không phải toàn bộ thịt cổ đều không an toàn. Phần thịt được kiểm soát, xử lý đúng quy trình vẫn có thể sử dụng như những phần thịt lợn khác.

Khi mua thịt cổ, người tiêu dùng nên chọn nơi bán uy tín, tránh những miếng thịt có khối bất thường, dấu hiệu viêm hoặc không rõ nguồn gốc.

4. Ruột già

Ruột già là một trong những nguyên liệu quen thuộc để chế biến lòng luộc, lòng xào dưa hay dồi rán. Tuy nhiên, đây cũng là bộ phận thuộc hệ tiêu hóa, có chứa hệ vi sinh vật đường ruột và tiếp xúc trực tiếp với chất thải.

Nếu quá trình làm sạch không đúng cách, vi khuẩn từ chất chứa trong ruột có thể lây nhiễm sang thực phẩm, dụng cụ hoặc những nguyên liệu khác. Một số vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa có thể xuất hiện khi thực phẩm bị nhiễm bẩn.

Vì vậy, ruột già cần được sơ chế cẩn thận, tránh để tiếp xúc với thức ăn đã nấu chín. Người chế biến cũng cần rửa sạch tay, dao, thớt và các bề mặt sau khi xử lý lòng sống.

Đặc biệt, không nên ăn lòng tái hoặc chưa được nấu chín hoàn toàn.

Ăn nội tạng lợn thế nào để bảo đảm an toàn?

Các bộ phận như gan, phổi hay ruột già không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn khỏi thực đơn. Điều quan trọng là lựa chọn nguyên liệu đạt yêu cầu an toàn thực phẩm, sử dụng với lượng hợp lý và chế biến đúng cách.

Trước hết, người tiêu dùng nên mua thịt và nội tạng tại các cơ sở có nguồn gốc hàng hóa rõ ràng, được kiểm soát giết mổ. Không nên lựa chọn sản phẩm có mùi lạ, đổi màu bất thường, nhớt hoặc không được bảo quản phù hợp.

Trong quá trình sơ chế, cần tách riêng thực phẩm sống và chín. Dao, thớt và dụng cụ dùng để xử lý nội tạng sống phải được làm sạch kỹ trước khi sử dụng cho những thực phẩm khác.

Một số người có thói quen dùng muối, chanh hoặc giấm để làm sạch và giảm mùi của lòng lợn. Tuy nhiên, các nguyên liệu này không thể thay thế việc nấu chín và cũng không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn gây bệnh.

Khi chế biến, cần nấu chín kỹ, đặc biệt với các món lòng và nội tạng. Không nên ăn các món tái, chưa chín hoặc để lâu ở nhiệt độ phòng.

Về dinh dưỡng, nội tạng có thể cung cấp protein, vitamin và khoáng chất nhưng cũng có những thành phần cần chú ý như cholesterol, vitamin A hoặc chất béo. Người có bệnh lý nền cần cân nhắc khẩu phần theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, thực đơn hằng ngày nên đa dạng nguồn đạm từ thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu, kết hợp rau xanh, trái cây để bảo đảm cân đối dinh dưỡng.

Như vậy, phổi, ruột già, thịt cổ và gan lợn không phải cứ ăn là gây hại. Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, sơ chế thiếu vệ sinh hoặc nấu chưa chín mới là những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe.