4 bí quyết ăn uống giúp đảo ngược lão hóa

Sau tuổi 40, cơ thể có thể trải qua những thay đổi về khối lượng cơ, chuyển hóa và khả năng phục hồi. Tuy nhiên, mức độ thay đổi ở mỗi người không giống nhau và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể lực, giấc ngủ và tình trạng sức khỏe.

Nhưng có một sự thật ít người để ý: Không phải mọi dấu hiệu suy giảm sức khỏe đều là hệ quả tất yếu của quá trình lão hóa. Nhiều người tin rằng lão hóa là một chiều và không thể can thiệp, nhưng thực tế, tốc độ suy thoái của cơ thể chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những gì chúng ta nạp vào cơ thể suốt nhiều thập kỷ.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Hậu - thuộc Đội ngũ chuyên môn Long Châu, “lão hóa là quá trình sinh học tự nhiên, nhưng mức độ suy giảm chức năng cơ thể còn chịu ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt. Việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý có thể góp phần làm chậm một số thay đổi liên quan đến tuổi tác và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.”

Để hiểu rõ hơn về cách điều chỉnh chế độ ăn nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài và duy trì sự dẻo dai sau tuổi 60, chúng ta cần nhìn vào những cơ chế chuyển hóa cụ thể trong cơ thể.

Bí quyết 1: Ưu tiên gạo lứt và cá trong bữa ăn chính

Nhiều người trung niên duy trì thói quen ăn nhiều cơm trắng và các loại tinh bột tinh chế vì sự tiện lợi và hương vị. Tuy nhiên, các thực phẩm siêu chế biến và thực phẩm có GI cao có thể làm tăng đường huyết nhanh sau ăn; việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến còn liên quan đến tình trạng viêm mạn tính và rối loạn chuyển hóa.

Khi lượng đường trong máu tăng cao kéo dài, quá trình hình thành các sản phẩm glycat hóa cuối cùng (AGEs) được thúc đẩy, dẫn đến sự tích tụ của chúng trong cơ thể. Những AGEs này chính là tác nhân gây stress glycative, thúc đẩy quá trình lão hóa sinh học và làm suy giảm chức năng của mô xương. Việc thay thế gạo trắng bằng gạo lứt - loại hạt ngũ cốc nguyên hạt có chỉ số GI thấp hơn - có thể góp phần kiểm soát đường huyết và góp phần cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

Gạo lứt có thể góp phần kiểm soát đường huyết và góp phần cải thiện sức khỏe chuyển hóa

Song song với việc chọn tinh bột, việc bổ sung cá vào thực đơn hàng ngày mang lại lợi ích trực tiếp cho hệ thần kinh. Axit béo omega-3, đặc biệt là DHA, là thành phần thiết yếu để xây dựng tế bào não và thần kinh, giúp truyền nhận tín hiệu hiệu quả. Các nghiên cứu ghi nhận omega-3 có khả năng giảm biểu hiện của các cytokine gây viêm trong microglia (tế bào miễn dịch của não), hỗ trợ giải quyết tình trạng viêm trong não bộ lão hóa.

Điều này không chỉ giúp cải thiện trí nhớ mà còn góp phần duy trì sức khỏe não bộ và hỗ trợ chức năng nhận thức ở người cao tuổi; tuy nhiên, bằng chứng về khả năng cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức ở người cao tuổi vẫn chưa thống nhất. Ngoài ra, đặc tính chống viêm của omega-3 còn giúp giảm các dấu ấn sinh học gây viêm, cải thiện một số triệu chứng các bệnh tự miễn và viêm khớp.

Bí quyết 2: Uống nước sau khi thức dậy và bổ sung chất xơ

Thói quen uống một ly nước ngay sau khi thức dậy giúp bổ sung lượng nước mất đi trong đêm và duy trì đủ nước cho cơ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cho quá trình lão hóa khỏe mạnh hay giảm thiểu quá trình lão hóa này là việc bổ sung chất xơ và các vi chất hỗ trợ chuyển hóa. Chất xơ từ rau xanh và trái cây không chỉ giúp tiêu hóa tốt mà còn hỗ trợ nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Sự tương tác giữa hệ vi sinh đường ruột và trục não - miễn dịch đóng vai trò then chốt trong việc điều chỉnh phản ứng viêm theo suốt vòng đời.

Bên cạnh chất xơ, việc chú ý đến các khoáng chất như magiê cũng rất cần thiết. Thiếu magiê có thể ảnh hưởng đến chức năng thần kinh - cơ, gây ra một số biểu hiện như co cơ hoặc chuột rút trong những trường hợp nhất định. Magiê còn tham gia điều hòa đường huyết và huyết áp, đồng thời góp phần duy trì chức năng thần kinh - cơ bình thường. Khi kết hợp chất xơ, nước và khoáng chất trong chế độ ăn cân đối, cơ thể có điều kiện thuận lợi để duy trì các chức năng sinh lý và sức khỏe tổng thể.

Uống một ly nước sau khi thức dậy giúp bù nước mất trong đêm và duy trì đủ nước cho cơ thể

Bí quyết 3: Ăn trứng để bổ sung dưỡng chất cho não và cơ bắp

Bước sang tuổi trung niên, một trong những nỗi lo lớn nhất là tình trạng mất cơ (Sarcopenia), khiến cơ thể trở nên yếu ớt và dễ ngã. Để duy trì khối lượng cơ nạc và chức năng vận động, cơ thể cần một lượng protein chất lượng cao. Khuyến nghị cho người cao tuổi là tiêu thụ ít nhất 1,0 đến 1,2 g protein/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Cụ thể, việc nạp khoảng 20 - 30 g protein chất lượng cao trong mỗi bữa ăn là mức tối ưu để kích thích tổng hợp protein cơ bắp và ngăn ngừa mất cơ.

Trứng là nguồn protein chất lượng cao, có giá thành hợp lý và cung cấp các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Protein từ thực phẩm động vật thường có khả năng tiêu hóa tốt và hàm lượng một số axit amin thiết yếu cao hơn so với nhiều nguồn protein thực vật. Tuy nhiên, hiệu quả duy trì khối lượng cơ không chỉ phụ thuộc vào nguồn protein mà còn liên quan đến tổng lượng protein tiêu thụ, chất lượng khẩu phần ăn và mức độ hoạt động thể lực.

Việc bổ sung trứng kết hợp với các nguồn protein đa dạng như cá, thịt nạc, sữa và các loại đậu, cùng với vận động thường xuyên, đặc biệt là các bài tập tăng sức mạnh cơ, có thể góp phần hạn chế suy giảm khối lượng và chức năng cơ khi tuổi cao.

Bí quyết 4: Hạn chế đồ ngọt và lựa chọn cà phê hoặc trà phù hợp

Nhiều người có thói quen ăn đồ ngọt vào giữa buổi để tỉnh táo, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây tăng đường huyết sau ăn và ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe chuyển hóa. Thay vào đó, việc hạn chế đồ ngọt và lựa chọn trà hoặc cà phê không đường hoặc ít đường có thể góp phần kiểm soát lượng đường và năng lượng nạp vào. Các polyphenol trong trà và cà phê có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ ty thể - "nhà máy năng lượng" của tế bào.

Chức năng ty thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa tế bào. Việc kích hoạt các cơ chế phòng thủ chống oxy hóa giúp bảo tồn cấu trúc và chức năng ty thể, từ đó kéo dài healthp (tuổi thọ khỏe mạnh). Các chất chống oxy hóa như Coenzyme Q10 hay vitamin C giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do gốc tự do. Ngoài ra, theo các tài liệu nghiên cứu, việc áp dụng nguyên tắc hạn chế calo (calorie restriction) được nghiên cứu về khả năng cải thiện một số chỉ dấu lão hóa sinh học. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định phương pháp này giúp kéo dài tuổi thọ ở người.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Hậu - thuộc Đội ngũ chuyên môn Long Châu, "việc thay đổi thực đơn không nên diễn ra đột ngột hay cực đoan. Hãy bắt đầu bằng việc thay thế dần tinh bột trắng bằng ngũ cốc nguyên hạt và chia nhỏ lượng protein trong các bữa ăn để cơ thể dễ hấp thu nhất".

Để duy trì sức khỏe bền vững, người trung niên nên áp dụng lộ trình sau:

Ưu tiên thực phẩm giàu omega-3 (cá hồi, cá thu) và chất béo lành mạnh (dầu ô liu, hạt vừng) để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày để cơ thể phục hồi tế bào.

Chia nhỏ bữa ăn nếu hệ tiêu hóa kém hơn theo tuổi tác.

Cẩn trọng với thực phẩm bổ sung: Không tự ý dùng kali liều cao, đặc biệt ở người mắc bệnh thận hoặc đang sử dụng các thuốc làm tăng kali máu, vì có thể gây tăng kali máu và rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Ưu tiên thực phẩm giàu omega-3 và chất béo lành mạnh để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não b

4 bí quyết ăn uống giúp "đảo ngược" lão hóa không phải là công thức thần kỳ để đẩy lùi tuổi tác, mà là những thay đổi đơn giản trong chế độ dinh dưỡng nhằm hỗ trợ cơ thể duy trì sức khỏe và sự dẻo dai theo thời gian. Từ việc ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, bổ sung protein chất lượng cao đến tăng cường chất xơ và hạn chế đường, mỗi thói quen đều có thể góp phần làm chậm một số thay đổi liên quan đến tuổi tác. Kết hợp chế độ ăn cân đối với vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và chăm sóc sức khỏe phù hợp chính là nền tảng để sống khỏe, năng động và nâng cao chất lượng cuộc sống sau tuổi 60.