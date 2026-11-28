Thời tiết lạnh giá của mùa đông là thời điểm thuận lợi làm gia tăng các bệnh ở trẻ nhỏ. Bác sĩ cho biết, trẻ dễ đối mặt với nhiều vấn đề về sức khoẻ trong mùa đông giá lạnh.

Theo BSCKII Phạm Mạnh Thân (Chuyên khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa An Việt), dưới đây là những bệnh lý dễ gặp ở trẻ vào mùa đông.

Nhiễm trùng hô hấp

Đây là một trong những bệnh lý có thể dẫn tới tử vong ở trẻ vì thế phụ huynh không được chủ quan. Khi bị nhiễm trùng hô hấp, trẻ có thể gặp phải các triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, thở rít, nhịp thở nhanh, bỏ bú hoặc bỏ ăn,... Một số trẻ có thể gặp những triệu chứng khác như chướng bụng, nôn, đi phân lỏng, khó thở, quấy khóc,...

Phương pháp điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp hiện tại nhằm giảm tối đa triệu chứng và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Viêm phổi

Viêm phổi là một trong những bệnh lý không hiếm gặp vào mùa đông ở trẻ, bệnh có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Viêm phổi làm cho các tổ chức tại phổi bị viêm và ảnh hưởng tới chức năng, hoạt động của phổi. Viêm phổi cũng chính là nguyên nhân gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi.

Trẻ bị viêm phổi thường gặp phải các dấu hiệu như thở nhanh, sốt, ho, ngạt mũi, đau bụng, nôn ói,...

Đối với những trường hợp trẻ có triệu chứng bệnh nhẹ, trẻ có thể được điều trị tại nhà. Tuy nhiên với những trường hợp trẻ xuất hiện các triệu chứng như bỏ bú, co giật, nổi vân tím toàn thân thì cần được nhập viện ngay để được điều trị kịp thời.

BSCKII Phạm Mạnh Thân thăm khám cho một bệnh nhi (Ảnh: BVCC)

Hen suyễn

Bệnh hen suyễn hay còn được gọi là hen phế quản, đây là một trong những bệnh lý mạn tính đe dọa tới tính mạng của người bệnh nếu không được điều trị kịp thời.

Khi bị hen suyễn, đặc trưng là các cơn ho khò khè kéo dài và có thể tái phát nhiều lần. Những cơn ho có chiều hướng tăng vào ban đêm hoặc lúc gần sáng, đặc biệt trẻ có thể ho dữ dỗi dẫn tới khó thở.

Phương pháp điều trị hen phế quản ở trẻ em chủ yếu nhằm cắt cơn hen và hạn chế những biến chứng nguy hiểm. Do vậy, cha mẹ cần theo dõi và nhận biết sớm các triệu chứng hen phế quản ở trẻ. Tránh cho trẻ tiếp xúc và sống trong môi trường ô nhiễm, nhiều khói bụi và thuốc lá.

Cúm mùa

Cảm cúm là bệnh về đường hô hấp mà trẻ nhỏ hay mắc phải, nhất là vào mùa đông, thời tiết lạnh giá. Khi mắc cúm, trẻ thường gặp phải các triệu chứng như sốt, sổ mũi, nghẹt mũi, đau họng... Thông thường, trẻ bị cảm cúm chỉ cần chăm sóc và điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ bị cúm. Dù đa số các trường hợp mắc cúm có thể sớm khỏi nhưng vẫn có những trường hợp bệnh diễn tiến nặng, dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm cho trẻ. Vì thế, khi trẻ mắc cúm có các dấu hiệu trở nặng cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

BSCKII Phạm Mạnh Thân cho biết, đa số các bệnh lý vào mùa đồng thường liên quan đến đường hô hấp. Tuy nhiên, cũng không thể chủ quan vì trẻ có thể mắc các bệnh lý khác như sởi, tiêu chảy, tay chân miệng...

Để phòng ngừa các bệnh lý cho trẻ vào mùa đông, phụ huynh cần chú ý giữ ấm cơ thể cho trẻ, đặc biệt khi đi ra ngoài. Tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch cho trẻ, cho trẻ chế độ ăn giàu dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Vệ sinh cơ thể, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ.