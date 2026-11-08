4 'bảo bối' trang điểm chị em nên sắm một lần, biến hóa nhiều kiểu makeup, càng dùng càng thấy tiện

Giữa vô vàn xu hướng makeup cùng những món mỹ phẩm có mức giá đắt đỏ, lối trang điểm tối giản vẫn được nhiều chị em yêu thích nhờ tính ứng dụng cao và khả năng tôn lên đường nét gương mặt. Thay vì sắm sửa quá nhiều sản phẩm, bạn có thể tận dụng 4 món đồ trang điểm đa năng để hoàn thiện diện mạo mỗi ngày. Không chỉ tiết kiệm chi phí, những món đồ này còn giúp rút gọn các bước makeup, thuận tiện mang theo khi đi làm, đi chơi hay du lịch.

4 món đồ trang điểm đa năng giúp chị em tối giản túi mỹ phẩm mà vẫn linh hoạt biến hóa phong cách mỗi ngày.

1. Son kem

Son kem không chỉ giúp tô điểm đôi môi mà còn có thể tận dụng để tạo điểm nhấn cho gò má. Những gam màu như cam đất, hồng đất hay đào trầm khá dễ phối, phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng thường ngày. Khi tô son, bạn có thể tán mỏng từ lòng môi ra ngoài để tạo hiệu ứng chuyển màu mềm mại. Nếu màu son phù hợp và sản phẩm an toàn khi sử dụng trên da, một chút son tán đều lên má cũng giúp tổng thể gương mặt thêm hài hòa theo phong cách trang điểm đơn sắc.

Tùy cách phối màu và độ đậm nhạt, một thỏi son kem có thể theo bạn từ môi trường công sở đến những buổi hẹn buổi tối. Ban ngày, hãy ưu tiên lớp son mỏng để giữ vẻ tươi tắn; khi dự tiệc, bạn có thể tăng sắc độ ở lòng môi, kết hợp má hồng tán nhẹ về phía thái dương để tạo điểm nhấn nổi bật hơn. Nhờ vậy, bạn không cần mang theo quá nhiều sản phẩm mà vẫn dễ dàng thay đổi phong cách.

Son kem gam đào, hồng đất hoặc cam trầm có thể dùng cho cả môi và gò má, tạo sự đồng điệu về màu sắc. Khi tán một lớp mỏng bằng đầu ngón tay, bạn sẽ có vẻ ngoài nhẹ nhàng, phù hợp với những ngày đi làm hoặc dạo phố.

2. Bảng phấn mắt

Một bảng phấn mắt gồm các gam nâu, be và màu trung tính có thể đảm nhiệm nhiều vai trò hơn việc tạo chiều sâu cho đôi mắt. Những ô màu lì nhạt giúp tạo hiệu ứng chuyển màu mềm mại trên bầu mắt, trong khi sắc nâu đậm có thể dùng để nhấn sát chân mi. Một số màu nâu lì cũng phù hợp để tạo khối nhẹ ở hai bên sống mũi, miễn là sắc độ không quá đậm hoặc khác biệt nhiều so với màu da.

Ngoài ra, phấn mắt lì màu nâu có thể dùng để tô điểm lông mày khi cần, đặc biệt nếu màu phấn tương đồng với màu tóc. Với một chiếc cọ nhỏ phù hợp, bạn cũng có thể tán phấn sát chân mi để thay thế đường kẻ mắt sắc nét bằng hiệu ứng mềm mại hơn. Chỉ cần một bảng màu dễ phối, túi đồ trang điểm sẽ gọn nhẹ hơn mà vẫn đáp ứng được nhiều bước makeup cơ bản.

Những ô màu nâu lì trong bảng phấn mắt có thể tận dụng để định hình chân mày, nhấn sát hàng mi hoặc tạo khối nhẹ cho sống mũi. Ưu tiên bảng màu trung tính với các sắc độ đậm nhạt khác nhau sẽ giúp bạn linh hoạt biến đổi phong cách mà không cần mang theo nhiều dụng cụ.

3. Kem chống nắng nâng tông

Kem chống nắng nâng tông là lựa chọn phù hợp cho những ngày muốn rút gọn các bước trang điểm. Sản phẩm vừa hỗ trợ bảo vệ da trước tia UV khi có chỉ số SPF và khả năng chống nắng phù hợp, vừa giúp sắc da trông tươi sáng, đồng đều hơn. Với những ai không cần lớp nền che phủ cao, đây có thể là bước chuẩn bị da tiện lợi trước khi dùng thêm son môi, phấn má hoặc mascara.

Để phát huy hiệu quả bảo vệ da, bạn vẫn cần thoa đủ lượng kem chống nắng theo hướng dẫn và thoa lại khi cần thiết; không nên dùng lớp kem này quá mỏng chỉ để thay kem nền. Nếu muốn lớp makeup chỉn chu hơn, hãy để kem ổn định trên da rồi tiếp tục với kem nền hoặc cushion ở những vùng cần che phủ. Cách kết hợp này giúp tiết kiệm thời gian vào buổi sáng mà vẫn linh hoạt điều chỉnh độ hoàn thiện của lớp nền.

Để duy trì khả năng bảo vệ trước tia UV, bạn nên thoa đủ lượng theo hướng dẫn thay vì tiết giảm sản phẩm để lớp makeup trông mỏng nhẹ.

4. Son bóng có màu nhẹ

Son bóng có màu nhẹ là món đồ phù hợp với phong cách makeup trong trẻo, đặc biệt khi bạn muốn đôi môi trông căng mọng mà không cần tô son quá đậm. Các sắc hồng nhạt, đào hoặc đỏ trong có thể giúp môi thêm tươi tắn, đồng thời tạo hiệu ứng bắt sáng nhờ lớp bóng trên bề mặt. Khi trang điểm hằng ngày, chỉ cần thoa một lớp mỏng là đủ tạo điểm nhấn cho gương mặt mà không cần thực hiện quá nhiều bước.

Sản phẩm này cũng có thể kết hợp với son lì để thay đổi hiệu ứng đôi môi. Sau khi tô son màu đất hoặc đỏ trầm, bạn chỉ cần chấm một lượng son bóng ở giữa môi để tạo cảm giác đầy đặn hơn. Tuy nhiên, nếu muốn lớp son bền màu, hãy cân nhắc kết cấu sản phẩm và tránh thoa quá nhiều vì son bóng thường dễ dây hoặc trôi khi ăn uống. Một thỏi son nhỏ gọn vì thế có thể đáp ứng cả nhu cầu trang điểm nhẹ nhàng lẫn phong cách nổi bật hơn.

Lớp son bóng ánh hồng hoặc sắc đào nhạt tạo hiệu ứng bắt sáng, giúp đôi môi trông đầy đặn và tươi tắn hơn. Khi kết hợp cùng son lì, bạn có thể chấm nhẹ ở giữa môi để tăng độ căng mọng mà vẫn giữ được màu sắc chủ đạo.