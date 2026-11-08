4 'bảo bối' trang điểm chị em nên sắm một lần, biến hóa nhiều kiểu makeup, càng dùng càng thấy tiện
Không chỉ giúp tối ưu hóa ví tiền và không gian túi xách, 4 sản phẩm makeup dưới đây còn là "chân ái" giúp phái đẹp biến hóa linh hoạt mọi phong cách.
Giữa vô vàn xu hướng makeup cùng những món mỹ phẩm có mức giá đắt đỏ, lối trang điểm tối giản vẫn được nhiều chị em yêu thích nhờ tính ứng dụng cao và khả năng tôn lên đường nét gương mặt. Thay vì sắm sửa quá nhiều sản phẩm, bạn có thể tận dụng 4 món đồ trang điểm đa năng để hoàn thiện diện mạo mỗi ngày. Không chỉ tiết kiệm chi phí, những món đồ này còn giúp rút gọn các bước makeup, thuận tiện mang theo khi đi làm, đi chơi hay du lịch.
4 món đồ trang điểm đa năng giúp chị em tối giản túi mỹ phẩm mà vẫn linh hoạt biến hóa phong cách mỗi ngày.
1. Son kem
Son kem không chỉ giúp tô điểm đôi môi mà còn có thể tận dụng để tạo điểm nhấn cho gò má. Những gam màu như cam đất, hồng đất hay đào trầm khá dễ phối, phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng thường ngày. Khi tô son, bạn có thể tán mỏng từ lòng môi ra ngoài để tạo hiệu ứng chuyển màu mềm mại. Nếu màu son phù hợp và sản phẩm an toàn khi sử dụng trên da, một chút son tán đều lên má cũng giúp tổng thể gương mặt thêm hài hòa theo phong cách trang điểm đơn sắc.
Tùy cách phối màu và độ đậm nhạt, một thỏi son kem có thể theo bạn từ môi trường công sở đến những buổi hẹn buổi tối. Ban ngày, hãy ưu tiên lớp son mỏng để giữ vẻ tươi tắn; khi dự tiệc, bạn có thể tăng sắc độ ở lòng môi, kết hợp má hồng tán nhẹ về phía thái dương để tạo điểm nhấn nổi bật hơn. Nhờ vậy, bạn không cần mang theo quá nhiều sản phẩm mà vẫn dễ dàng thay đổi phong cách.
2. Bảng phấn mắt
Một bảng phấn mắt gồm các gam nâu, be và màu trung tính có thể đảm nhiệm nhiều vai trò hơn việc tạo chiều sâu cho đôi mắt. Những ô màu lì nhạt giúp tạo hiệu ứng chuyển màu mềm mại trên bầu mắt, trong khi sắc nâu đậm có thể dùng để nhấn sát chân mi. Một số màu nâu lì cũng phù hợp để tạo khối nhẹ ở hai bên sống mũi, miễn là sắc độ không quá đậm hoặc khác biệt nhiều so với màu da.
Ngoài ra, phấn mắt lì màu nâu có thể dùng để tô điểm lông mày khi cần, đặc biệt nếu màu phấn tương đồng với màu tóc. Với một chiếc cọ nhỏ phù hợp, bạn cũng có thể tán phấn sát chân mi để thay thế đường kẻ mắt sắc nét bằng hiệu ứng mềm mại hơn. Chỉ cần một bảng màu dễ phối, túi đồ trang điểm sẽ gọn nhẹ hơn mà vẫn đáp ứng được nhiều bước makeup cơ bản.
3. Kem chống nắng nâng tông
Kem chống nắng nâng tông là lựa chọn phù hợp cho những ngày muốn rút gọn các bước trang điểm. Sản phẩm vừa hỗ trợ bảo vệ da trước tia UV khi có chỉ số SPF và khả năng chống nắng phù hợp, vừa giúp sắc da trông tươi sáng, đồng đều hơn. Với những ai không cần lớp nền che phủ cao, đây có thể là bước chuẩn bị da tiện lợi trước khi dùng thêm son môi, phấn má hoặc mascara.
Để phát huy hiệu quả bảo vệ da, bạn vẫn cần thoa đủ lượng kem chống nắng theo hướng dẫn và thoa lại khi cần thiết; không nên dùng lớp kem này quá mỏng chỉ để thay kem nền. Nếu muốn lớp makeup chỉn chu hơn, hãy để kem ổn định trên da rồi tiếp tục với kem nền hoặc cushion ở những vùng cần che phủ. Cách kết hợp này giúp tiết kiệm thời gian vào buổi sáng mà vẫn linh hoạt điều chỉnh độ hoàn thiện của lớp nền.
4. Son bóng có màu nhẹ
Son bóng có màu nhẹ là món đồ phù hợp với phong cách makeup trong trẻo, đặc biệt khi bạn muốn đôi môi trông căng mọng mà không cần tô son quá đậm. Các sắc hồng nhạt, đào hoặc đỏ trong có thể giúp môi thêm tươi tắn, đồng thời tạo hiệu ứng bắt sáng nhờ lớp bóng trên bề mặt. Khi trang điểm hằng ngày, chỉ cần thoa một lớp mỏng là đủ tạo điểm nhấn cho gương mặt mà không cần thực hiện quá nhiều bước.
Sản phẩm này cũng có thể kết hợp với son lì để thay đổi hiệu ứng đôi môi. Sau khi tô son màu đất hoặc đỏ trầm, bạn chỉ cần chấm một lượng son bóng ở giữa môi để tạo cảm giác đầy đặn hơn. Tuy nhiên, nếu muốn lớp son bền màu, hãy cân nhắc kết cấu sản phẩm và tránh thoa quá nhiều vì son bóng thường dễ dây hoặc trôi khi ăn uống. Một thỏi son nhỏ gọn vì thế có thể đáp ứng cả nhu cầu trang điểm nhẹ nhàng lẫn phong cách nổi bật hơn.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/4-bao-boi-trang-diem-chi-em-nen-sam-mot-lan-bien-hoa-nhieu-kieu-makeup-cang-dung-cang-thay-tien-55644.html