4 bài thuốc từ lá vông nem chữa mất ngủ

Từ lâu đời, lá vông nem (Erythrina variegata L.) đã được nhân dân Việt Nam dùng làm thuốc an thần, dưới nhiều dạng như sau: Lá vông nem (loại bánh tẻ) rửa sạch luộc hay nấu canh ăn hoặc dùng dưới dạng hãm trà, siro... chữa mất ngủ, nhức đầu, chóng mặt... Khi phối ngũ với các dược liệu an thần khác (như lạc tiên, tâm sen, táo nhân, củ bình vôi), hiệu quả điều trị mất ngủ sẽ tăng lên đáng kể.

Dưới đây là các bài thuốc kết hợp lá vông nem phổ biến:

1. Bài thuốc lá vông nem kết hợp lạc tiên, tâm sen và lá dâu tằm

Bài thuốc này rất thích hợp cho người bị mất ngủ, hay trằn trọc, cơ thể bứt rứt, nóng trong người hoặc suy nhược thần kinh.

- Hãm trà hàng ngày: Lá vông nem 13g, lạc tiên 15g, lá dâu tằm 10g, tâm sen 2g. Cho tất cả các vị thuốc vào ấm, đun cùng nước sôi hoặc hãm như trà, uống rải rác hàng ngày trước khi đi ngủ.

- Sắc uống: Lá vông nem 30g, lạc tiên 50g, lá dâu tằm 10g, tâm sen (liên tâm) 2g. Cho dược liệu vào ấm đun cùng 700ml nước, sắc cạn đến khi còn khoảng 200ml; chia thành 2 lần uống trong ngày.

Khi phối hợp lá vông nem với các dược liệu an thần khác hiệu quả điều trị mất ngủ sẽ tăng lên đáng kể. Ảnh Ai.

2. Bài thuốc lá vông nem kết hợp táo nhân sao, tâm sen sao và hoa nhài

Sự kết hợp này giúp dưỡng tâm, an thần, giảm cảm giác lo âu, hồi hộp và tạo hương thơm thư thái giúp dễ ngủ.

Thành phần: Lá vông nem 16g, táo nhân sao đen 10g, tâm sen sao 5g, 2 - 3 hoa nhài tươi.

Cách chế biến và sử dụng: Cho lá vông nem, táo nhân và tâm sen vào bình kín, hãm cùng 1000ml nước sôi. Sau đó thả hoa nhài tươi vào để lấy mùi thơm; uống thay trà hàng ngày.

3. Bài thuốc lá vông nem kết hợp củ bình vôi, hạt sen, long nhãn, táo nhân

Bài thuốc phối ngũ nhiều vị thuốc bổ tâm tỳ, an thần mạnh, thích hợp cho người trung niên (khoảng tuổi 50) bị mất ngủ kéo dài, hay quên, suy nhược cơ thể.

Thành phần: Lá vông nem 12g, củ bình vôi 8g, hạt sen 10g, long nhãn 10g, táo nhân sao 10g.

Cách chế biến và sử dụng: Cho tất cả vào ấm sắc với nước, chia làm 2 lần uống trong ngày trước khi đi ngủ.

4. Dùng độc vị lá vông nem

Thành phần: Lá vông nem phơi khô tái.

Cách dùng: Thái nhỏ lá vông nem đã phơi khô tái, cho vào ấm đun sôi hoặc hãm uống như trà hàng ngày trước khi đi ngủ.

5. Lưu ý quan trọng khi sử dụng lá vông nem

Tránh dùng lá tươi quá liều: Nên ưu tiên dùng lá vông nem đã được phơi khô tái hoặc sao khô; không lạm dụng lá tươi với lượng quá lớn vì có thể gây cảm giác sụp mi mắt hoặc mỏi cơ nhẹ.

Sơ chế tâm sen đi kèm: Trong các bài thuốc có kết hợp tâm sen, tâm sen nên được sao vàng để loại bỏ bớt tính lạnh và độc tính nhẹ.

Thể trạng: Người có thể trạng quá hư hàn (hay sợ lạnh, tiêu chảy, tay chân lạnh) nên tham khảo ý kiến bác sĩ YHCT trước khi dùng các bài thuốc có vị đắng lạnh.