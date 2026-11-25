Người dân đến làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quảng Bình. (Ảnh minh hoạ)

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 119/166 xã, phường có các trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, với tổng số 19.214 trường hợp được thống kê.

Toàn tỉnh đã giải quyết 4.950/19.214 trường hợp, đạt 25,8% tổng số trường hợp phải giải quyết. Trong đó, có 35 xã, phường đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số địa phương có kết quả nổi bật, gồm: Quảng Ngọc, Xuân Tín, Vạn Lộc, Nguyệt Viên, Kim Tân, Yên Thọ...

Bên cạnh những địa phương có chuyển biến tích cực, tiến độ giải quyết tại một số nơi vẫn còn chậm. Hiện có 74 xã, phường cần được đôn đốc, tập trung triển khai thực hiện. Đáng chú ý, có 23 xã, phường mặc dù còn các trường hợp đất đai tồn đọng nhưng chưa giải quyết được trường hợp nào.

Cũng theo thống kê, toàn tỉnh có 11 xã, phường có số lượng trường hợp tồn đọng lớn nhất, gồm: Bỉm Sơn (1.371 trường hợp), Hà Long (1.169 trường hợp), Lĩnh Toại (817 trường hợp), Trúc Lâm (667 trường hợp), Tĩnh Gia (617 trường hợp), Hạc Thành (547 trường hợp), Quảng Chính (545 trường hợp), Đào Duy Từ (530 trường hợp), Tống Sơn (529 trường hợp), Hải Bình (512 trường hợp) và Tân Dân (509 trường hợp).

Kết quả bước đầu cho thấy, bên cạnh những địa phương đã chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc và từng bước giải quyết các trường hợp tồn đọng, tiến độ thực hiện tại nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc đẩy nhanh rà soát hồ sơ, phân loại cụ thể từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị là yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các tồn tại về đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.