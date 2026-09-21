4.685 dự án bất động sản gặp khó khăn, vướng mắc đăng ký lên hệ thống

Nhiều dự án liên quan đến đất đai được tháo gỡ tồn đọng khó khăn

Đến nay có 3.407 dự án, chiếm 72,7% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng, đã được phân loại và xử lý, không còn vướng mắc khó khăn.

Hiện cả nước còn 1.123 dự án, chiếm 23,97% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài đã được các Bộ, ngành, địa phương đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới.

Còn lại 155 dự án, chiếm 3,3% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài được các Bộ, ngành, địa phương đề xuất thẩm quyền giải quyết thuộc Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trên địa bàn TPHCM, có tổng số 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài, với quy mô diện tích hơn 30.691 ha, tổng giá trị đầu tư 658.084 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thời gian qua UBND TP đã có nhiều chỉ thị nhằm xử lý dứt điểm hoặc có phương hướng xử lý các dự án tồn đọng trong thời gian tới. Trong đó có nhiều dự án nhà ở được tháo gỡ, góp phần cải thiện nguồn cung cho thị trường bất động sản.

Thị trường bất động sản TPHCM trong 7 tháng đầu năm 2026 đã có chuyển biến tích cực với 37 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn với tổng số 27.374 căn nhà, gồm 21.165 căn hộ chung cư và 6.209 nhà thấp tầng, tăng 1,64 lần so với năm 2025.