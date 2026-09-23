4.622 học sinh giỏi TP Hồ Chí Minh tranh suất vào đội tuyển quốc gia

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, trong 12 môn thi, Tiếng Anh có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất với 779 em. Tiếp theo là Ngữ văn với 746 thí sinh, Toán 642 thí sinh và Hóa học 408 thí sinh.

Thí sinh đến điểm thi Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa sáng 23/9. Ảnh: PHCC

Các môn còn lại gồm Vật lý 394 thí sinh, Sinh học 375 thí sinh, Địa lý 320 thí sinh, Lịch sử 314 thí sinh, Tin học 312 thí sinh, Tiếng Trung 152 thí sinh, Tiếng Pháp 92 thí sinh và Tiếng Nhật 88 thí sinh.

Kỳ thi được tổ chức tại 5 điểm thi gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT Marie Curie, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (khu vực 1); Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2) và Trường THPT Vũng Tàu (khu vực 3).

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chương trình chuyên cấp THPT và các chương trình nâng cao. Mỗi môn có hai bài thi, tổ chức trong hai buổi sáng, thời gian làm bài mỗi bài là 180 phút.

Đối với các môn ngoại ngữ, bài thi thứ hai là phần thi nghe. Riêng môn Tin học, bài thi thứ hai yêu cầu thí sinh thực hiện lập trình trên máy tính bằng một trong các ngôn ngữ C++, Pascal và Python.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 10, 11 và 12 trong năm học 2026 - 2027, có kết quả học tập và rèn luyện năm học 2025 - 2026 từ khá trở lên.

Đối với các trường chuyên, tối thiểu 50% học sinh khối 12 được cử dự thi theo môn chuyên đang học. Với học sinh lớp 10 và 11, số lượng dự thi theo môn chuyên căn cứ nhu cầu thực tế của từng trường nhưng không vượt quá 50% số học sinh của khối.

Các trường THPT và trường phổ thông có cấp THPT còn lại được cử tối đa 5 học sinh/môn nếu trường có từ 28 lớp trở lên; trường dưới 28 lớp được cử tối đa 3 học sinh/môn.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, bài thi được chấm theo thang điểm 20 và điểm xét tuyển là tổng điểm của hai bài thi. Để được xét tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh trong đội dự tuyển phải đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, rèn luyện; đồng thời tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng và đạt yêu cầu qua các bài kiểm tra trong quá trình bồi dưỡng.

Đối với học sinh lớp 12 thuộc đội tuyển chính thức và tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh quy định được công nhận đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026 - 2027.