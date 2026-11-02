4,6 tỷ USD tiền số bị rút khỏi Binance sau khi sàn mở lại giao dịch

Trong thông báo mới nhất đăng trên mạng xã hội X (trước đó là Twitter), Binance bắt đầu khôi phục việc rút tiền theo từng giai đoạn từ 6h (UTC) ngày 1/11/2026 (tương đương 13 giờ chiều ngày 1/11 theo giờ Việt Nam).

Đến 12h36 (UTC) cùng ngày, hoạt động rút tiền đã được nối lại với toàn bộ 15 mạng lưới và tài sản được khôi phục trong giai đoạn đầu.

Ảnh chụp màn hình Binance đăng trên X.

Binance cho biết khối lượng rút tiền tăng đột biến lúc mới mở lại, sau đó đã giảm và đang dần ổn định như dự kiến. Trong khi đó, khối lượng nạp tiền vẫn ở mức đáng kể.

Cụ thể, từ 6h00 đến 15h30 (UTC) ngày 1/11, Binance xử lý 4,649 tỷ USD tiền rút và 1,01 tỷ USD tiền nạp, tạo ra dòng tiền ròng chảy ra khoảng 3,64 tỷ USD. Con số này tương đương 2,1% trong tổng tài sản đang quản lý 171 tỷ USD, theo dữ liệu Bằng chứng dự trữ (PoR) mới nhất tính đến ngày 28/10/2026.

Binance cho biết một bản chụp PoR mới đã được thực hiện lúc 0h00 (UTC) ngày 31/10. Báo cáo cập nhật dự kiến được công bố trên trang web PoR của sàn vào ngày 2/11.

Về các bước tiếp theo, đội ngũ Binance nói rằng đang tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng các mạng lưới và tài sản còn lại, đồng thời sẽ thông báo chi tiết về giai đoạn kế tiếp sớm nhất có thể. Sàn nhấn mạnh thị trường đang hoạt động ổn định.

Vụ hack 6,3 tỷ USD khỏi Binance hiện là vụ hack lớn nhất lịch sử ngành tiền mã hóa, thậm chí lớn gấp hơn 4 lần vụ hack 1,5 tỷ USD của Bybit được ghi nhận vào tháng 2/2025.

Theo Reuters thông tin ngày 31/10, Binance tuyên bố đã bồi thường 6 tỷ USD trong tổng số 6,3 tỷ USD bị đánh cắp sau vụ tấn công mạng.

Phần còn lại (hiện chiếm chưa tới 10%) bao gồm các loại tài sản có tính thanh khoản thấp hơn, do đó sẽ cần thêm thời gian để gom đủ số lượng cần thiết.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khẳng định nhóm hacker TraderTraitor chính là thủ phạm đứng sau vụ tấn công này.

Trong một tuyên bố, FBI cho biết giới chức trách đã phát hiện các thành viên của nhóm tin tặc này chuyển đổi tài sản đánh cắp sang đồng tiền mã hóa Ethereum. Cơ quan này cũng dự báo chúng sẽ tiếp tục "rửa" số tài sản này thông qua các công nghệ liên quan.

Binance đang phối hợp với các đối tác trong ngành để đóng băng một phần tài sản bị ảnh hưởng. Đến nay, khoảng 3 tỷ USD đã được khoanh vùng.

Công ty cũng nhiều lần cam kết sẽ tự gánh chịu toàn bộ thiệt hại tài chính từ số tiền bị đánh cắp.

Theo thông báo trên X, số tiền dùng để mua lại các token thay thế được trích từ một phần Quỹ Bảo vệ Tài sản Người dùng (SAFU) trị giá 1 tỷ USD, đây là quỹ dự trữ Bitcoin của Binance nhằm bảo vệ khách hàng trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật.

Ngoài ra, nguồn tiền còn được huy động từ Quỹ Bảo hiểm Hợp đồng Tương lai (Futures Insurance Fund) và kho bạc nội bộ của chính công ty.