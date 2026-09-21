4.291 tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Chiều 21/9, đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá và triển khai các nội dung liên quan đến Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Lâm Đồng họp đánh giá và triển khai các nội dung liên quan đến Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Cuộc thi được triển khai từ ngày 1/4 đến 25/5/2026 theo Kế hoạch số 53 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy.

Toàn tỉnh có 4.291 tác phẩm tham gia ở cấp cơ sở; 1.045 tác phẩm được lựa chọn gửi về cấp tỉnh. Qua rà soát, 435 tác phẩm đủ điều kiện vào vòng sơ khảo, trong đó 50 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn tham gia Cuộc thi cấp Trung ương.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn (bên phải) và Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Phi Long (bên trái) dự họp

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi về công tác triển khai, cơ cấu giải thưởng, nguồn kinh phí tổ chức, khen thưởng, thời gian tổ chức trao giải cũng như những hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Hoàng Mạnh Thắng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm mà còn phát hiện, xây dựng và mở rộng lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp

Đồng chí Bùi Huy Thành đề nghị cần tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức trong những năm tới; nâng cao chất lượng từ khâu lựa chọn chủ đề, xây dựng, sơ tuyển đến chấm tác phẩm; nghiên cứu nâng mức giải thưởng tương xứng với công sức, tâm huyết của các tác giả. Việc chấm, lựa chọn tác phẩm phải được thực hiện kỹ lưỡng, khách quan, bảo đảm lựa chọn những tác phẩm thực sự có chất lượng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Khúc Thị Thoi trao đổi tại cuộc họp