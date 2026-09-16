4.012 người hoạt động không chuyên trách được tiếp nhận vào công chức sau sắp xếp: Ai sẽ được bố trí vào vị trí phù hợp?

Cả nước giảm hơn 41.500 thôn, tổ dân phố

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, đến nay toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo yêu cầu.

Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị, tức giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%.

Việc sắp xếp được thực hiện trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương được tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và nâng quy mô quản lý ở cơ sở.

Theo Bộ Nội vụ, chủ trương này không chỉ nhằm giảm số lượng đơn vị mà còn hướng tới khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ, phân tán. Đồng thời, những địa bàn có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và điều kiện địa lý vẫn được xem xét để bảo đảm ổn định.

Sau khi sắp xếp, các địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người không còn tiếp tục công tác.

Hơn 4.000 người được tiếp nhận vào công chức

Một trong những vấn đề đáng chú ý sau quá trình sắp xếp là việc bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, tính đến ngày 15/7/2026, các địa phương đã tiếp nhận 4.012 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào công chức.

Ngoài ra, 395 người được tiếp nhận vào viên chức và 2.206 người được ký hợp đồng lao động. Các địa phương cũng bố trí 7.587 người tiếp tục công tác tại thôn, tổ dân phố và 1.541 người sang những vị trí công tác khác.

Những con số trên cho thấy việc sắp xếp nhân sự không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối mà còn kéo theo yêu cầu phân bổ lại lực lượng đang làm việc tại cơ sở.

Trong đó, việc tiếp nhận hơn 4.000 người vào công chức đặt ra yêu cầu về bố trí vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ và khai thác đúng năng lực của từng cá nhân.

Không chỉ tuyển được người, quan trọng là sử dụng đúng năng lực

Trong quá trình tổ chức lại bộ máy, việc một người được tiếp nhận vào công chức mới là bước đầu. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cách cơ quan, đơn vị sử dụng và phân công công việc sau đó.

Theo các chuyên gia được dẫn lại, môi trường làm việc, cơ hội phát triển cùng chế độ, chính sách là những yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng phát huy năng lực của đội ngũ nhân sự khu vực công.

Đặc biệt, với những người đã có thời gian làm việc tại cơ sở, kinh nghiệm thực tế về địa bàn, người dân và công việc hành chính có thể là nguồn lực cần được tận dụng khi bố trí vào vị trí mới.

Ngược lại, nếu nhiệm vụ được giao không phù hợp với chuyên môn hoặc năng lực, kinh nghiệm của cán bộ, hiệu quả sử dụng nhân sự có thể không đạt như kỳ vọng.

Vì vậy, sau khi tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền cần căn cứ vào vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ và năng lực thực tế để phân công phù hợp.

Tinh gọn bộ máy phải đi cùng nâng chất lượng nhân sự

Việc giảm số lượng thôn, tổ dân phố là một phần trong quá trình sắp xếp tổ chức ở cơ sở. Khi số đầu mối giảm, quy mô quản lý của từng đơn vị có thể tăng lên, kéo theo yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ đánh giá việc sắp xếp thôn, tổ dân phố góp phần tinh gọn đầu mối, nâng quy mô quản lý và tăng tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Tuy nhiên, bộ máy tinh gọn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đội ngũ nhân sự được bố trí hợp lý và đáp ứng yêu cầu công việc.

Đối với 4.012 người được tiếp nhận vào công chức, quá trình phân công nhiệm vụ cần gắn với vị trí việc làm và yêu cầu thực tế của từng cơ quan, địa phương. Đây cũng là cơ sở để những người có kinh nghiệm ở cấp xã tiếp tục phát huy kiến thức về địa bàn trong môi trường công vụ mới.

Cùng với đó, việc đào tạo, bồi dưỡng những kỹ năng còn thiếu cũng là vấn đề cần được chú trọng, nhất là trong bối cảnh hoạt động quản lý nhà nước ngày càng gắn với chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Sau sắp xếp, mục tiêu không chỉ là giảm số lượng đầu mối mà còn phải bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt. Với nguồn nhân lực được giữ lại và tiếp nhận vào các vị trí mới, việc đúng người, đúng việc, đúng năng lực sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn tiếp theo.