4.000 vận động viên sẽ tham dự Asian Para Games 2026

Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) - sự kiện thể thao lớn nhất châu lục dành cho người khuyết tật - diễn ra từ ngày 18-24/10 tại Nhật Bản, quy tụ khoảng 4.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao với 492 bộ huy chương.

Với quy mô lớn và sự góp mặt của nhiều đoàn thể thao trong khu vực, Asian Para Games là sân chơi quan trọng để các vận động viên thể hiện năng lực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của phong trào Thể thao Người khuyết tật tại châu Á./.