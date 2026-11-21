Ngành kinh doanh trí tuệ nhân tạo (AI) đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Các nhà đầu tư lần đầu tiên kể từ khi ChatGPT ra mắt không còn tin rằng đợt bán tháo chỉ là trở ngại tạm thời trên con đường phát triển của AI, theo WSJ.

Ngay cả thương vụ IPO lớn nhất lịch sử của Anthropic, một trong những công ty thuần AI tiêu biểu nhất, cũng không thể ngăn đà lao dốc của thị trường.

Sự hưng phấn về AI nhường chỗ cho nỗi sợ hãi

Cổ phiếu công nghệ lao dốc từ New York đến Seoul, trong khi dòng tiền nhanh chóng chuyển sang trái phiếu chính phủ.

Đà bán tháo lan rộng, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực. Tại New York, chỉ số S&P 500 giảm 3,7%, nâng mức giảm từ đỉnh lịch sử hồi tháng 10 lên hơn 10%, chính thức bước vào vùng điều chỉnh. Nasdaq 100 mất 5,6%, khép lại tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020. Sau phiên lao dốc ngày 20/11, chỉ số này chuyển sang mức giảm tính từ đầu năm và mất gần 20% so với đỉnh gần nhất.

Scott Bauer vừa rời sàn giao dịch Cboe ở Chicago. Ông nhớ lại lời một nhà môi giới tại đây dùng để mô tả những biến động mạnh trên thị trường: “Biến động kinh khủng”. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch vẫn diễn ra liên tục, không hề gián đoạn.

“Rất bận rộn, rất trật tự”, Bauer, Giám đốc điều hành Prosper Trading Academy, cho biết.

Đến chiều 20/11, phần lớn mức tăng ban đầu của cổ phiếu Anthropic đã bị xóa sạch, trong khi chỉ số Nasdaq Composite mất toàn bộ thành quả từ đầu năm. Các doanh nghiệp trong chỉ số Nasdaq Composite đã mất hơn 4.000 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong tuần này.

Đợt bán tháo mạnh trong phiên 20/11 ảnh hưởng đến hầu hết các tên tuổi lớn trong ngành AI. Toàn bộ nhóm "Magnificent Seven" đều giảm giá, trong khi nhiều công ty điện toán đám mây và sản xuất chip ghi nhận mức giảm hai chữ số. Từ Amazon đến Nvidia, hàng loạt cổ phiếu đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Trước đó, trong khoảng hai phút đầu phiên giao dịch ngày 19/11, IPO Anthropic thắp lại hy vọng về sự phục hồi của thị trường AI. Được định giá 1.300 tỷ USD, cổ phiếu công ty nhanh chóng tăng 34% so với giá IPO, khiến màn hình giao dịch phủ sắc xanh và nhiều nhà đầu tư cá nhân sẵn sàng xuống tiền.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều, kéo theo cổ phiếu công nghệ và toàn thị trường đi xuống. Dù Anthropic vẫn kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trong sắc xanh, giá cổ phiếu đã giảm đáng kể so với mức đỉnh trong ngày. Áp lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên 20/11, khiến Nasdaq trải qua tuần giao dịch tồi tệ nhất trong hơn một năm, còn cổ phiếu Anthropic chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với giá chào bán ban đầu.

Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh trong những ngày qua. Đồ họa: WSJ.

Thương vụ IPO của Anthropic diễn ra chỉ hai ngày sau khi Nvidia, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, công bố kết quả kinh doanh ấn tượng và nâng dự báo doanh thu quan trọng cho năm tài chính tiếp theo. Dù vậy, những thông tin tích cực này cũng không đủ xoa dịu lo ngại về triển vọng của Nvidia dưới ban lãnh đạo mới, cũng như tương lai của toàn ngành AI nếu công ty giảm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Đà giảm của thị trường trong tuần qua càng làm gia tăng thiệt hại từ những đợt bán tháo trước đó. Riêng cổ phiếu Nvidia đã mất hơn 20%. Chỉ số S&P 500 ghi nhận chuỗi phiên giảm dài nhất kể từ năm 2020 và đóng cửa trong vùng điều chỉnh. Trong khi đó, chỉ số biến động Cboe (VIX), thường được xem là thước đo tâm lý lo ngại của thị trường, tăng lên mức cao nhất từ đầu năm.

Nhiều lý do dẫn đến sự bất ổn này

Lạm phát dai dẳng làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất thêm một lần nữa, trong khi những căng thẳng trên thị trường tín dụng có thể khiến chi phí tài trợ cho các dự án trung tâm dữ liệu tiếp theo tăng cao.

Người biểu tình tập trung bên ngoài sàn Nasdaq. Ảnh: WSJ.

Làn sóng phản đối trong công chúng đang đe dọa các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu. CEO nổi tiếng của Nvidia đã mất vị trí lãnh đạo. Thương vụ IPO của Anthropic cũng không đạt kỳ vọng.

Trong hoàn cảnh khác, nhà đầu tư có thể bỏ qua từng trở ngại để tập trung vào tiềm năng tăng trưởng của AI. Tuy nhiên, những rạn nứt trong canh bạc công nghệ đầy tham vọng của Phố Wall đã tích tụ suốt nhiều tháng và đến tuần này trở nên quá lớn để có thể phớt lờ.

Tác động này càng lan rộng bởi lượng vốn chủ sở hữu và nợ mới khổng lồ mà các nhà đầu tư đang được yêu cầu rót vào - nguồn cung đang thử thách khả năng hấp thụ của thị trường. Trong phần lớn hai thập kỷ qua, các doanh nghiệp Mỹ đã mua lại nhiều cổ phiếu hơn là phát hành mới. Tuy nhiên, sang năm tới, họ nhiều khả năng sẽ trở thành bên phát hành cổ phiếu ròng, trong khi lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp cũng có thể lập kỷ lục, theo Bloomberg.

Một số nhà giao dịch xem đây là giai đoạn chuyển đổi khó khăn nhưng cần thiết, khi thị trường bước sang một chu kỳ mới của làn sóng đầu tư AI. Tuy nhiên, những người khác lo ngại nhà đầu tư đang dần quay lưng, hoặc ít nhất đánh giá lại triển vọng của các công ty và ngành công nghiệp vốn là động lực chính thúc đẩy thị trường tăng trưởng trong 4 năm qua.

Cơ hội gom hàng hay cái bẫy?

Alessio De Longis, Giám đốc đầu tư tại ProShares, cho rằng thị trường chứng khoán điều chỉnh giảm 10-15% là điều thường thấy. Theo ông, câu hỏi quan trọng là liệu đợt lao dốc của thị trường có thể dẫn đến một cuộc suy thoái kinh tế hay không. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, De Longis không cho rằng điều đó sẽ xảy ra.

“Đây là một trong những cơ hội mua vào điển hình khi thị trường điều chỉnh”, De Longis nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television. Tuy nhiên, ông cảnh báo mua vào khi giá giảm không nhất thiết đồng nghĩa với việc mua những “cổ phiếu tăng trưởng mạnh, có hệ số beta cao”.

“Điều đó cũng có thể đồng nghĩa với việc tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong những giai đoạn thị trường chuyển sang trạng thái phòng thủ", ông nói.

David Miller, Giám đốc đầu tư tại Catalyst Funds, cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho biết sẽ theo dõi sát báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố tuần tới, diễn biến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và khả năng đà phục hồi của thị trường thúc đẩy dòng tiền quay trở lại các nhóm cổ phiếu ngoài nhóm công nghệ vốn hóa lớn.

“Tôi nhận thấy cơ hội đang xuất hiện ở những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững và bảng cân đối kế toán vững mạnh”, ông nói.