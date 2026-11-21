Tiếng trống hội cùng những màn múa cờ, múa lân - rồng mở đầu chương trình nghệ thuật bên hồ Hoàn Kiếm sáng 21/11. Trước giờ khai mạc, nghi lễ dâng hương tưởng nhớ Đức Vua Lý Thái Tổ được tổ chức tại khu vực tượng đài. Tiếp đó, đại cảnh “Trống hội Thăng Long” đưa khán giả vào không khí ngày hội với phần múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. (Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng).

Từ sân khấu trước tượng đài, không gian lễ hội mở rộng ra quanh hồ Hoàn Kiếm với cuộc diễu hành di sản kết hợp trình diễn nghệ thuật. Qua ba chương “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử, văn hóa và những đổi thay của Thủ đô qua các thời kỳ.

Khoảng 4.000 người tham gia chương trình, gồm nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng, các câu lạc bộ nghệ thuật và đại diện cộng đồng dân cư đến từ 126 xã, phường của Hà Nội. Mỗi khối diễu hành giới thiệu những nét riêng về lịch sử, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian và làng nghề truyền thống, giúp người dân và du khách có dịp tìm hiểu di sản ngay trong không gian phố đi bộ quanh hồ.

Hàng loạt các hoạt động văn hoá đặc sắc được tổ chức (Ảnh: BTC)

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm văn hóa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các địa điểm lân cận.

Trong những ngày diễn ra sự kiện, công chúng có thể ghé số 45 Tràng Tiền để tìm hiểu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ hoặc tham quan triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm. Tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, các tác phẩm nghệ thuật được giới thiệu kết hợp với công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR).

Tối 22/11, khu vực hồ Hoàn Kiếm dự kiến có chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên nền kiến trúc Tháp Rùa, kết hợp công nghệ 3D mapping, nhạc nước, laser và âm thanh vòm.

Qua chuỗi hoạt động, Hà Nội kỳ vọng giới thiệu rộng rãi hơn những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô, đồng thời khơi dậy ý thức gìn giữ di sản và tạo thêm cơ hội để cộng đồng tham gia thực hành, sáng tạo văn hóa.