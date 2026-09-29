4.000 gói mắc ca Điện Biên lên chuyến bay Vietnam Airlines

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ bàn giao.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Hàng không Việt Nam, góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh tới hành khách trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lò Văn Cương nhấn mạnh, trong định hướng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, Điện Biên xác định phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh, bền vững, gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường. Trong đó, mắc ca và cà phê được xác định là những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có tiềm năng tạo giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu tại lễ bàn giao.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, việc lựa chọn sản phẩm nhân hạt mắc ca Điện Biên đưa lên các chuyến bay của Vietnam Airlines là bước đi mở thêm một kênh quảng bá trực tiếp, giúp sản phẩm tiếp cận đông đảo hành khách và đối tác. Qua mỗi sản phẩm được giới thiệu trên chuyến bay, hình ảnh, thương hiệu nông sản Điện Biên sẽ có thêm cơ hội lan tỏa, tạo tiền đề để các sản phẩm đặc trưng khác của tỉnh từng bước tiếp cận hệ thống khách hàng, dịch vụ và các kênh phân phối phù hợp của Vietnam Airlines.

Sản phẩm nhân hạt mắc ca Điện Biên được đóng gói, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Vietnam Airlines.

Đồng chí Lò Văn Cương cũng đề nghị Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh tiếp tục làm đầu mối phối hợp với Vietnam Airlines và các đơn vị liên quan duy trì, mở rộng hoạt động quảng bá mắc ca. Đồng thời nghiên cứu, lựa chọn thêm những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có chất lượng và khả năng cung ứng ổn định để xây dựng lộ trình hợp tác phù hợp. Ngoài ra, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến cần chủ động nghiên cứu thị trường, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng và xây dựng phương án cung ứng chuyên nghiệp, từng bước tiếp cận thị trường bằng chính năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc ca cho đại diện Vietnam Airlines.

Đối với Vietnam Airlines, tỉnh Điện Biên mong muốn Tổng công ty tiếp tục đồng hành trong quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; tạo điều kiện để sản phẩm mắc ca và các sản phẩm thế mạnh của tỉnh tiếp cận các kênh phân phối, hệ thống dịch vụ và tệp khách hàng của hãng. Trên cơ sở kết quả hợp tác với sản phẩm mắc ca, hai bên nghiên cứu từng bước đưa cà phê Điện Biên lên các chuyến bay hoặc các kênh phù hợp của Vietnam Airlines.

400kg nhân hạt mắc ca Điện Biên sấy mộc, tương ứng 4.000 gói, được bàn giao cho Vietnam Airlines.

Tại chương trình, tỉnh Điện Biên bàn giao 400kg nhân hạt mắc ca sấy mộc, được đóng gói theo quy cách 100g/gói, tương ứng 4.000 gói, bảo đảm quy cách kỹ thuật đã được Vietnam Airlines xác nhận.

Theo phương án khai thác, sản phẩm sẽ được phục vụ hành khách hạng thương gia trên các chuyến bay quốc tế có thời gian bay trên 3 giờ, xuất phát từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, theo kế hoạch khai thác và phương án bố trí của Vietnam Airlines. Qua đó, sản phẩm mắc ca Điện Biên có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng trong nước, quốc tế và quảng bá rộng hơn thương hiệu nông sản của tỉnh.