4.000 cành hoa cúc trắng từ Đà Lạt tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Từ vườn hoa trên cao nguyên, những cành cúc trắng mang theo tấm lòng tri ân sâu nặng đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc.

Vợ chồng anh Trần Văn Định có mặt trong lễ viếng và đưa tiễn 731 anh hùng liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng

Biết tin TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, vợ chồng anh Trần Văn Định quyết định dành tặng một phần hoa do chính tay mình trồng để người dân cầm trên tay, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

4.000 cành cúc trắng được chia thành 800 bó, được gia đình anh Định thu hoạch và chuyển xuống TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ số hoa được bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh để phát miễn phí cho người dân dự lễ

2 vợ chồng đã thu hoạch 4.000 cành cúc trắng từ vườn nhà, chia thành 800 bó, mỗi bó 5 cành, đóng thùng cẩn thận rồi thuê xe vận chuyển từ Đà Lạt xuống TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ số hoa được bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh để phát miễn phí cho người dân dự lễ.

Cùng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm, hơn 6.500 cành cúc trắng đã được chuẩn bị để trao tặng người dân. Trên hành trình đưa các liệt sĩ từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, sắc hoa trắng hiện diện trên tay những người đứng hai bên đường tiễn đưa các anh.

Mỗi cành hoa là một lời tri ân lặng lẽ, là nén tâm hương của thế hệ hôm nay dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sắc trắng tinh khôi cũng gợi nhắc tuổi thanh xuân của những người lính đã gửi lại nơi chiến trường, khi nhiều người ra đi lúc tuổi đời còn rất trẻ.

Hoa cúc trắng được người dân TP Hồ Chí Minh tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Lê Bin)

Hơn 100 ngày kể từ khi công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng bắt đầu vào cuối tháng 6/2026, việc quy tập được 731 hài cốt và đưa các anh về an táng tại nghĩa trang thành phố mở ra hi vọng cho thân nhân sau nhiều năm mòn mỏi kiếm tìm.

Phía sau mỗi hài cốt là một cuộc đời, một gia đình và những năm tháng chờ đợi người thân trở về. Những cành cúc trắng từ Đà Lạt vì thế không chỉ là món quà sẻ chia trong ngày tiễn biệt, mà còn gửi gắm ước nguyện các liệt sĩ sớm được xác định đầy đủ danh tính, để hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương và vòng tay gia đình của các anh có thể đi đến hồi kết.