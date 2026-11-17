Nếu như ở giai đoạn trước, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên sử dụng những bài viết xuyên tạc mang đậm màu sắc chính trị thì nay, chiến thuật của chúng đã tinh vi và xảo quyệt hơn rất nhiều. Bằng cách giăng ra các “bẫy cảm xúc” (rage bait) trên không gian mạng, chúng không trực tiếp tấn công vào chế độ ta ngay từ đầu mà “đi đường vòng” qua những bức xúc dân sự nhỏ lẻ. Khi sự phẫn nộ của đám đông được "bơm thổi" đến đỉnh điểm, những khủng hoảng cảm xúc này sẽ lập tức bị “vũ khí hóa”, biến thành thứ độc tố chính trị nguy hiểm hòng đầu độc trận địa tư tưởng và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.