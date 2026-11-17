: 3h sáng, đối mặt kẻ ảo giác cầm lựu đạn tuyên bố đã rút chốt
Một đêm tháng 5/2011, trên căn gác rộng chừng 8m² trong ngõ 103 Kim Mã (Hà Nội), Lê Quang Hải (SN 1979) ảo giác vì ma túy tổng hợp. Hắn tay cầm dao nhọn, tay cầm lựu đạn, tuyên bố đã rút chốt. Trung tá Nguyễn Quang Chất, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội kể lại cuộc khống chế căng thẳng ấy, cùng những đêm Giao thừa người lính hình sự vẫn làm nhiệm vụ.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/video-3h-sang-doi-mat-ke-ao-giac-cam-luu-dan-tuyen-bo-da-rut-chot-post675933.antd