3F Tour và Vietstock Talk kết nối thực tiễn ngành chăn nuôi

3F Tour: Kết nối từ thực tiễn sản xuất

Trước thềm diễn ra triển lãm Vietstock 2026, Feed - Farm - Factory Tour (3F Tour) và Vietstock Talk đã được triển khai nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia và các bên trong chuỗi giá trị chăn nuôi. Trong đó, 3F Tour đưa người tham gia trực tiếp tìm hiểu hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp, trang trại và nhà máy. Hành trình kết nối với một số đơn vị như Vinafeed, C.P. Việt Nam, Chăn nuôi gia cầm Năm Hưởng, Skretting Việt Nam, Trouw Nutrition và Japfa Comfeed Việt Nam.

Đoàn thăm quan tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Thông qua các chuyến tham quan, doanh nghiệp và chuyên gia có cơ hội tìm hiểu thực tế về công nghệ, dinh dưỡng, quản lý trang trại, quy trình sản xuất và những yêu cầu đặt ra đối với chăn nuôi hiện đại.

Chương trình có sự đồng hành của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Tháp, Đồng Nai và Tây Ninh, qua đó mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp với cộng đồng chăn nuôi tại các địa phương.

Đại diện Ban Tổ chức Vietstock trao đổi cùng với ông Bùi Trọng Phú, Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Không chỉ dừng ở tham quan, 3F Tour còn tạo điều kiện để các bên trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu nhu cầu thực tế và tiếp cận các giải pháp tại từng mắt xích từ Feed đến Farm và Factory.

Vietstock Talk: Chia sẻ kiến thức, cập nhật góc nhìn chuyên gia

Song song với hoạt động thực tế, Vietstock Talk tập trung vào các vấn đề chuyên môn đang được quan tâm trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

Qua 3 số phát sóng, chương trình đề cập nhiều nội dung như One Health, an toàn thực phẩm, sức khỏe vật nuôi, sử dụng kháng sinh, giải pháp thú y và truyền thông trong ngành.

Đoàn tham quan có mặt tại nhà máy Trouw Nutrition.

PGS.TS. Nguyễn Khánh Thuận, Giảng viên cao cấp, Trưởng Phòng thí nghiệm An toàn thực phẩm Thú y, Khoa Thú y, Trường Nông nghiệp - Đại học Cần Thơ, chia sẻ về mối liên hệ giữa sức khỏe vật nuôi, an toàn thực phẩm và kháng kháng sinh trong cách tiếp cận One Health.

Ở một chương trình khác, bà Ngô Bích Vân, bác sĩ Thú y, Giám đốc phụ trách sản phẩm Fordtek Vietnam, trao đổi về các giải pháp thú y và quản lý sức khỏe vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hoài Phương, Giám đốc Truyền thông, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học R.E.P Biotech, đề cập vai trò của truyền thông trong kết nối thông tin, kiến thức và giải pháp với cộng đồng chăn nuôi.

Đoàn tham quan tại Công ty Cổ phần Japfa Comfeed Việt Nam.

Từ các hoạt động tham quan thực tế đến trao đổi chuyên môn, 3F Tour và Vietstock Talk mở rộng. Các chủ đề tiếp cận từ nhiều góc độ, giúp đưa kiến thức chuyên môn đến gần hơn với cộng đồng ngành, đồng thời tạo thêm cơ hội trao đổi giữa chuyên gia, doanh nghiệp và những người trực tiếp tham gia sản xuất.

Mở rộng kết nối hợp tác tại Vietstock 2026

Theo định hướng của Ban Tổ chức, các hoạt động trước triển lãm là một phần trong chuỗi kết nối của Vietstock với cộng đồng ngành chăn nuôi, từ thức ăn, dinh dưỡng, con giống, trang trại, thú y đến chế biến và công nghệ.

Đoàn tham quan lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia Skretting Vietnam.

Từ tham quan thực tế đến chia sẻ chuyên môn, 3F Tour và Vietstock Talk, Vietstock mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác trong chuỗi giá trị chăn nuôi, từ thức ăn, dinh dưỡng, con giống, trang trại, thú y đến chế biến và công nghệ. Sự kết hợp giữa tham quan thực tế và chia sẻ chuyên môn góp phần gắn kết nhu cầu sản xuất với kiến thức và giải pháp của ngành.

Hơn 20 năm đồng hành cùng ngành chăn nuôi và thú y, Vietstock tiếp tục phát triển vai trò kết nối B2B, tạo cơ hội để doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường, tìm hiểu giải pháp và trao đổi với các đối tác tiềm năng. Các hoạt động được triển khai trước, trong và sau triển lãm nhằm duy trì kết nối với cộng đồng ngành, gắn nội dung chuyên môn với nhu cầu thực tiễn.

Triển lãm Vietstock 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21-23/10/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện dự kiến có quy mô 10.000 m², 300 thương hiệu và khoảng 13.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.