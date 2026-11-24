Tại đây, 62 công trình kiến trúc tiêu biểu tại 6 tỉnh, thành phố lớn được tái hiện sống động thông qua hệ thống tài liệu lưu trữ gốc lần đầu tiên công bố rộng rãi tới công chúng, đặc biệt là công nghệ trình chiếu giúp biến những hồ sơ, bản vẽ chuyên môn thành trải nghiệm sống động, dễ tiếp cận cho cả người dân lẫn du khách.

Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị các công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trong dòng chảy văn hóa Việt Nam giai đoạn 1858-1945, mà còn là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Không gian triển lãm "Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam giai đoạn 1858 – 1945" do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức

Không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng diện mạo các công trình hiện hữu, người xem còn có cơ hội tiếp cận một gia tài đặc biệt khác nằm sau những bức tường di sản: đó là kho tàng hồ sơ, bản vẽ lưu trữ được bảo quản nguyên vẹn qua hơn một thế kỷ.

GS. TS. KTS Hoàng Đạo Kính nói: "Về di sản kiến trúc của Pháp ở Việt Nam thì ai cũng biết qua những đô thị, những công trình đặc sắc nổi tiếng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hải Phòng... Nhưng ít ai biết nền văn hóa Pháp, nền văn minh Pháp còn để lại ở Việt Nam một di sản rất đặc biệt, đó là di sản lưu trữ. Tại cuộc triển lãm này, chúng ta cùng lúc thấy được hai di sản: một là di sản kiến trúc hiện hữu ở các đô thị Việt Nam, hai là di sản lưu trữ. Bộ hồ sơ này đặc biệt quan trọng và hiếm hoi."

Theo các chuyên gia, cuộc trưng bày này mang đến một góc nhìn kép vô cùng giá trị: giúp công chúng nhận diện song hành cả di sản kiến trúc...

... lẫn di sản lưu trữ đang được gìn giữ cẩn trọng

Theo bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, "Trong triển lãm có những bản vẽ được bảo quản từ rất nhiều năm trước đây do các kiến trúc sư người Pháp thời kỳ Đông Dương thực hiện. Thời điểm đấy chưa có công nghệ, chưa có máy móc, nhưng những nét vẽ vẫn còn được lưu giữ, bảo quản nguyên vẹn và những nét chữ trên các bản vẽ vẫn đọc được đầy đủ thông tin. Điều đó cho thấy trình độ nghiệp vụ, công tác bảo quản của cơ quan lưu trữ."

Theo bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, khối tài liệu thời kỳ Đông Dương này đang được cơ quan lưu trữ Việt Nam và Pháp phối hợp lập hồ sơ chung, trình UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức Thế giới, dự kiến công bố kết quả vào tháng 4 năm 2027.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút đặc biệt của triển lãm lần này chính là sự giao thoa giữa giá trị nguyên bản và công nghệ hiện đại. Bên cạnh những bản vẽ gốc quý hiếm lần đầu tiên được đưa ra khỏi kho lưu trữ để công chúng tận mắt chiêm ngưỡng, Ban tổ chức đã ứng dụng công nghệ trình chiếu số, mapping 3D sống động. Đây chính là minh chứng rõ nét cho việc đưa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào thực tiễn ngành lưu trữ – lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực để làm mới phương thức tiếp cận, biến những trang hồ sơ hành chính vốn khô khan trở thành không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử giàu cảm xúc, đặc biệt thu hút thế hệ trẻ.

Bên cạnh những bản vẽ gốc quý hiếm lần đầu tiên được đưa ra khỏi kho lưu trữ để công chúng tận mắt chiêm ngưỡng, Ban tổ chức đã ứng dụng công nghệ trình chiếu số, mapping 3D sống động.

Bà Nguyễn Thị Nga cho biết: "Chúng tôi cũng đổi mới rất nhiều về hình thức, phong cách cũng như nội dung của các triển lãm để làm sao triển khai được đầy đủ các nội dung theo tinh thần của Nghị quyết. Bên cạnh những không gian trưng bày bản vẽ, hình ảnh, tài liệu văn bản (text), chúng tôi có không gian đa phương tiện. Ở đó, người xem có thể trải nghiệm những hình ảnh trình chiếu 3D mapping rất sống động, tạo cảm hứng cho khách tham quan tìm hiểu sâu hơn nữa. Chúng tôi mong muốn kéo công chúng đến với lưu trữ, đặc biệt là thế hệ trẻ, để các bạn biết đến một địa chỉ tin cậy nhằm nghiên cứu, tìm hiểu các lĩnh vực của xã hội thông qua tài liệu lưu trữ."

Người xem có thể trải nghiệm những hình ảnh trình chiếu 3D mapping rất sống động, tạo cảm hứng tìm hiểu sâu hơn nữa về di sản

Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Xây dựng và Kiến trúc AA, Đơn vị thiết kế không gian triển lãm chia sẻ: "Để phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, chúng tôi đã cố gắng thiết kế một không gian rất chỉn chu, ứng dụng công nghệ hiện đại để thu hút công chúng, thu hút giới trẻ và đặc biệt là giới quan tâm đến kiến trúc. Để khi người xem bước vào không gian triển lãm, lúc ra về họ có thể hiểu một công trình được xây dựng vào năm nào, hoàn thành vào năm nào, trong suốt quá trình đó có những tài liệu gì liên quan, và thấy được các công trình qua các thời kỳ khác nhau."

Người trẻ hào hứng tìm hiểu về di sản kiến trúc Pháp trong dòng chảy văn hóa Việt

Theo các chuyên gia, cuộc trưng bày này mang đến một góc nhìn kép vô cùng giá trị: giúp công chúng nhận diện song hành cả di sản kiến trúc hiện hữu trong lòng đô thị lẫn di sản lưu trữ đang được gìn giữ cẩn trọng. Hơn thế nữa, khối tài liệu thời kỳ Đông Dương này đang được cơ quan lưu trữ Việt Nam và Pháp phối hợp lập hồ sơ chung, trình UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức Thế giới, dự kiến công bố kết quả vào tháng 4 năm 2027.

Từ việc bảo tồn nguyên vẹn những giá trị di sản quá khứ theo định hướng phát triển văn hóa của Nghị quyết 80, đến việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để lan tỏa tri thức theo tinh thần đột phá của Nghị quyết 57, ngành lưu trữ Việt Nam đang mở ra một hướng đi mới đầy sáng tạo. Khi những ký ức bằng giấy được đánh thức bằng ngôn ngữ của thời đại số, di sản không còn nằm yên trong kho lưu trữ, mà thực sự bước ra đời sống, bồi đắp nền tảng văn hóa và khơi nguồn cảm hứng phát triển bền vững cho tương lai!