39 tác phẩm xuất sắc được trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Phú Thọ năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát động, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Phú Thọ đã triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và việc tổ chức đồng bộ, bài bản từ tỉnh đến cơ sở, cuộc thi đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả nổi bật cả về số lượng và chất lượng tác phẩm.

Toàn tỉnh đã có 3.043 tác phẩm tham gia dự thi, trong đó có 512 tác phẩm được lựa chọn tham gia vòng thi cấp tỉnh. Cụ thể, nhóm thể loại báo, tạp chí có 397 tác phẩm; nhóm thể loại phát thanh, truyền hình, video clip có 115 tác phẩm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi có sự đầu tư công phu, thể hiện nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức. Nhiều tác phẩm có tính lý luận, thực tiễn và sức thuyết phục cao, thể hiện tư duy chính trị sắc bén, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các tác giả đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Qua quá trình chấm thi nghiêm túc, khách quan, công tâm, Ban tổ chức đã lựa chọn 39 tác phẩm xuất sắc để trao giải cấp tỉnh, đồng thời lựa chọn 50 tác phẩm tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Đồng chí khẳng định, thành công của cuộc thi không chỉ thể hiện qua số lượng, chất lượng tác phẩm mà còn góp phần tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đồng chí: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao giải C cho 10 tác giả, nhóm tác giả.

Nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, các Đảng ủy trực thuộc, Ban Công tác 35 các xã, phường cùng các cơ quan tham mưu, cơ quan báo chí tiếp tục xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Trong đó, cần phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và lan tỏa các tác phẩm đạt giải thông qua báo chí, các phương tiện truyền thông, nền tảng số và các đợt sinh hoạt chính trị ở cơ sở. Qua đó, góp phần tạo dòng thông tin chủ lưu, lan tỏa thông tin tích cực, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng và Giám đốc Sở VH-TT&DL Dương Hoàng Hương trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Các tác giả đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên và lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức chuyên môn, kỹ năng số và khả năng nhận diện, kiểm chứng, xử lý thông tin.

Gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với việc giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng phục vụ Nhân dân và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh làm chất liệu quan trọng để xây dựng các tác phẩm chính luận có chiều sâu, sức thuyết phục và khả năng lan tỏa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao giải cho 39 tác phẩm xuất sắc thuộc hai nhóm thể loại. Trong đó, nhóm báo, tạp chí có 15 giải, gồm 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 8 giải Khuyến khích; nhóm phát thanh, truyền hình, video clip có 24 giải, gồm 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 12 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức cũng khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc thi và có nhiều tác phẩm nổi bật đạt giải cấp tỉnh, được lựa chọn dự thi cấp Trung ương.