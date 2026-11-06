39 năm làm lao công, bà lão 76 tuổi bật khóc khi biết trường mới mang tên mình

Marilyn Hampton (ở giữa) cùng các thành viên nhà trường. Ảnh: People

Marilyn Hampton (hiện 76 tuổi) đã dành 39 năm làm việc tại Học khu Aubrey ISD, bang Texas, Mỹ. Từ một nhân viên vệ sinh bình dị, bà trở thành người thân thuộc và được yêu quý bởi nhiều thế hệ học sinh, giáo viên.

Sau khi tốt nghiệp trung học, bà Hampton bắt đầu làm công việc lao công, dọn vệ sinh tại một trường học. Bà là người đầu tiên trong gia đình có 7 anh chị em tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên, vì không có cơ hội học lên đại học, bà từng cảm thấy tự ti, thậm chí nghĩ rằng mình là người thất bại.

Trong suốt 39 năm, Hampton không chỉ làm tốt nhiệm vụ vệ sinh trường lớp mà còn thường xuyên giúp đỡ học sinh bằng nhiều cách.

Bà tự mua đồ dùng học tập cho những em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các em ôn bài trước kỳ thi, điều hành quầy bán vé tại những trận bóng bầu dục và luôn dành cho học sinh những lời động viên ấm áp.

Bà để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng học sinh và đồng nghiệp. Ở tuổi 76, bà vẫn tiếp tục cống hiến bằng công việc chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại Trung tâm Học tập Early Bird thuộc Học khu Aubrey, theo GNN.

Mới đây, khi Học khu Aubrey chuẩn bị khai trương một trường tiểu học mới, ban giám hiệu đã mời bà tham dự một cuộc họp. Bà được thông báo rằng nhà trường muốn trao đổi về một số vấn đề liên quan đến quá trình chuẩn bị khai trương.

Tuy nhiên, đây thực chất là một buổi lễ đặc biệt được chuẩn bị dành riêng cho bà.

Khi bà Hampton bước lên bục, mọi người đề nghị bà mở một tấm thảm đỏ. Trên tấm thảm xuất hiện dòng chữ được thêu trang trọng: "Trường Tiểu học Marilyn Hampton"

Bà vô cùng bất ngờ, bật khóc khi biết ngôi trường mới sẽ mang tên mình để ghi nhận những đóng góp suốt nhiều năm qua.

“Ôi, trời ơi! Lạy Chúa, mọi người thật tuyệt vời!”, bà Hampton xúc động thốt lên trong nước mắt.

Sau khi bình tĩnh lại, bà chia sẻ: “Thật là một vinh dự lớn lao! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời mình sẽ được chứng kiến điều này. Đây là điều mà tôi thậm chí chưa từng dám tưởng tượng”.

Với bà Hampton, việc một ngôi trường mang tên mình không chỉ là sự ghi nhận cho 39 năm tận tụy, mà còn giúp bà vượt qua mặc cảm từng đeo bám suốt nhiều năm. Giờ đây, bà có thể tự hào chứng kiến những thế hệ học sinh đầu tiên bước vào ngôi trường mang tên mình.