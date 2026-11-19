Mặt bằng quy hoạch khu "đất vàng" phía Đông Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình

Ông Đinh Văn Dương, Phó Trưởng phòng NN&MT phường Hoa Lư cho biết: 39/360 lô “đất vàng” phía Đông Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình đã tìm được chủ nhân. 39 lô này nằm rải rác trong mặt bằng, không tập trung ở khu vực dọc sông đào hay tuyến đường nào.

Trong đó, lô trúng đấu giá cao nhất đạt 125,139 triệu đồng/m2 (lô LK16-1); lô trúng đấu giá cao thứ 2 đạt 121,850 triệu đồng/m2 (lô LK08-20); lô trúng đấu giá cao thứ 3 đạt 119,755 triệu đồng/m2 (lô LK12-1).

Tổng thu ngân sách đối với 39 lô “đất vàng” vừa trúng đấu giá là 522,260 tỉ đồng.

Dự kiến ngày 21.11.2026, UBND phường Hoa Lư sẽ tiếp tục mở bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 321 lô “đất vàng” còn lại.

Theo quy hoạch, khu “đất vàng” phía Đông Nhà thi đấu sẽ có 360 lô đất ở, được ký hiệu từ LK01-1 đến LK16-6. Tuỳ theo từng lô sẽ có diện tích từ 114 – 375,1 m2, diện tích trung bình là 138 m2/lô. Giá khởi điểm từ 5,6 tỉ đồng/lô – 24,4 tỉ đồng/lô, tiền đặt cọc là 40% giá khởi điểm.

Trước đó, ông Cao Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư cho biết: Toàn bộ hạ tầng khu “đất vàng” sẽ được đầu tư chỉnh trang, hoàn thiện, nâng cấp lại toàn diện. Tất cả các tuyến đường sẽ được thảm nhựa, bo vỉa bằng đá tự nhiên và toàn bộ hạ tầng kỹ thuật như: điện, nước, cáp, mạng… sẽ được hạ ngầm toàn bộ và cấp đến từng lô đất.

Khu "đất vàng" phía Đông Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình là khu dân cư đầu tiên ở Ninh Bình có sông chảy qua, nối thằng lên Khu đô thị Ecopark và chảy vào Bến thuyền Tràng An

Đặc biệt, đây sẽ là khu dân cư đấu giá đầu tiên ở Ninh Bình sẽ có sông chảy quanh với chiều rộng mặt sông 30m, đường dạo cảnh quan ven sông 15m. Con sông này sẽ nối liền với khu đô thị Ecopark, khu đô thị sinh thái ven sông Đáy, qua Phố cổ Hoa Lư rồi chảy thẳng vào Di sản Tràng An.

Theo quy hoạch, khu vực này sẽ được đầu tư đồng bộ như Phố cổ Hoa Lư để mở rộng tour, tuyến tham quan, trải nghiệm trên sông và sẽ là địa điểm chính diễn ra các hoạt động văn hoá, giải trí đặc sắc về đêm ở trung tâm Ninh Bình.

Nếu toàn bộ 360 lô đất khu phía Đông Nhà thi đấu được đấu giá thành công 100% sẽ mang lại cho tỉnh Ninh Bình nguồn ngân sách rất lớn trên 3.000 tỉ đồng, thậm chí còn nhiều hơn nữa.