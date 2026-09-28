39 gian hàng 'trình diễn' giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ban Giám khảo chấm thi tại gian hàng Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục Nexta.

Tại mỗi gian hàng, các đơn vị giới thiệu ý tưởng thiết kế, sản phẩm, mô hình, giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; những điểm nổi bật, hiệu quả và khả năng ứng dụng, kết nối với nhu cầu thực tế của tỉnh. Bên cạnh phần trưng bày, nhiều gian hàng tổ chức các hoạt động trình diễn, trải nghiệm, giúp khách tham quan trực tiếp tiếp cận các sản phẩm, giải pháp mới. Mỗi đơn vị có tối đa 5 phút thuyết minh, giới thiệu và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Các sản phẩm, mô hình, giải pháp công nghệ được giới thiệu tại gian hàng của xã Vân Hồ.

Trải nghiệm sản phẩm, giải pháp công nghệ tại các gian hàng Viettel Sơn La.

Các gian hàng được đánh giá theo thang điểm 100, với 4 nhóm tiêu chí, gồm: Nội dung khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hiệu quả và khả năng ứng dụng; trình bày, nhận diện và trải nghiệm; thuyết minh, tương tác và kết nối. Thông qua phần thi, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, HTX và cơ sở giáo dục giới thiệu kết quả nghiên cứu, sản phẩm, giải pháp mới; tăng cường kết nối, trao đổi, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn.

Đại diện Trường THPT Chuyên Sơn La thuyết minh, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp mới.

Đại diện xã Mường La thuyết minh, giới thiệu sản phẩm, giải pháp với Ban Giám khảo.

Ban giám khảo sẽ lựa chọn các gian hàng tiêu biểu để trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.