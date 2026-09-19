39 dự án vào vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp xanh

Trong 2 ngày 19 và 20-9, tại TPHCM diễn ra vòng bán kết thứ 3 và cũng là vòng bán kết cuối cùng của Cuộc thi khởinghiệp Xanh lần thứ 12 năm 2026.

Vòng thi quy tụ 39 ý tưởng, dự án đến từ 8 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP. Cần Thơ, TPHCM và Vĩnh Long. Trong đó, TPHCM có số lượng dự án nhiều nhất với 11 dự án. Tiếp đến là Vĩnh Long, Đồng Tháp mỗi địa phương 5 dự án; An Giang, Tây Ninh, Cần Thơ mỗi địa phương 4 dự án.

Trước đó, các vòng bán kết khu vực phía Bắc và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã được tổ chức tại Hà Nội và Đắk Lắk, qua đó lựa chọn 19 ý tưởng, dự án của 2 bảng A và B vào chung kết.

Theo bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, phụ trách chương trình Khởi nghiệp Xanh, qua các vòng bán kết, hội đồng Ban giám khảo đánh giá cao nhiều dự án ở miền núi, miền biển khi biết tận dụng tài nguyên bản địa, phụ phẩm nông nghiệp, ngư nghiệp để tạo ra sản phẩm có tính ứng dụng và khả năng thương mại hóa.

Một số dự án đồng thời quan tâm đến bảo vệ môi trường và tạo cơ hội cho các nhóm yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ nông thôn. Những tín hiệu cho thấy tư duy của người khởi nghiệp đang thay đổi, từ việc tìm một sản phẩm để bán sang tìm một vấn đề của cộng đồng để giải quyết bằng một mô hình kinh doanh có khả năng tồn tại.

Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 năm 2026 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA), phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức.