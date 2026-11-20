Cô trò lớp 1E, Trường Tiểu học Thành Vinh 3 (phường Thành Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

38 học sinh, 38 ngôn ngữ, 38 mảnh ghép cùng tạo nên một trái tim yêu thương. Đó là cách tập thể lớp 1E, Trường Tiểu học Thành Vinh 3 (phường Thành Vinh, Nghệ An) gửi lời tri ân đến thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trích đoạn clip tri ân thầy cô giáo bằng 38 thứ tiếng của học sinh lớp 1E Trường Tiểu học Thành Vinh 3.

Một trái tim dành cho thầy cô

Trong clip, hình ảnh cổng trường thân thương mở ra, sau đó lần lượt từng học sinh xuất hiện trên màn hình, gửi một lời chúc bằng ngôn ngữ được phân công. Với lời chúc bằng tiếng Ả Rập, em Lê Quang Mạnh gửi gắm thông điệp khi dịch sang tiếng Việt là: “Chúc thầy cô kiên nhẫn dạy con”. Còn em Hồ Hải An đảm nhận lời chúc bằng tiếng Philippines: “Chúc mừng cô nhân ngày 20 tháng 11 ạ”!

Từ tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines đến Ba Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Mông Cổ, Thái Lan, Lào, Séc, Hà Lan, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Italia, Malaysia, Khmer..., mỗi em gửi một thông điệp riêng. Có lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn, có cả những lời hứa chăm ngoan, học giỏi.

Những câu nói bằng các ngôn ngữ khác nhau được thể hiện qua giọng đọc còn non nớt, đôi khi chưa thật tròn vành rõ chữ nhưng đầy tự tin, trong trẻo. Clip khép lại bằng hình ảnh cả lớp cùng hướng về phía thầy cô, đồng thanh: “Một trái tim luôn dành cho thầy cô!”.

Tiết tập đọc của cô trò lớp 1E, Trường Tiểu học Thành Vinh 3 (phường Thành Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Chia sẻ về ý tưởng này, cô giáo Đoàn Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 1E, cho biết nhân dịp 20/11, nhà trường phát động nhiều hoạt động thi đua, trong đó có phong trào làm video clip tri ân thầy cô. Cô cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh đã bàn bạc, tìm kiếm ý tưởng mới mẻ nhưng phù hợp với lứa tuổi.

Ý tưởng 38 học sinh gửi lời chúc bằng 38 ngôn ngữ nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Tuy nhiên, không ít phụ huynh ban đầu lo lắng bởi các con mới từ bậc mầm non lên lớp 1, khả năng ghi nhớ, diễn đạt còn hạn chế. Một số lời chúc bằng tiếng nước ngoài khá dài, cách phát âm cũng không dễ.

“Lúc đầu, chúng tôi cũng lo không biết các con có thực hiện được không. Nhưng quan trọng nhất là các em có một kỷ niệm vui vẻ, đáng nhớ cùng bạn bè, bố mẹ và thầy cô trong ngày 20/11 đầu tiên ở cấp tiểu học”, cô Loan chia sẻ.

Phụ huynh hỗ trợ cô trò thực hiện clip.

Để thực hiện, cô Loan cùng phụ huynh tìm kiếm, chọn lọc và biên soạn nội dung lời chúc. Mỗi học sinh được phân công một câu phù hợp với chủ đề chung, từ lời chúc sức khỏe, tri ân đến những lời hứa chăm ngoan, học giỏi.

Quá trình chuẩn bị kéo dài khoảng một tuần. Trên lớp, cô giáo hướng dẫn các em; về nhà, bố mẹ tiếp tục cùng con luyện đọc, phát âm và ghi nhớ lời chúc. Có những câu phải tập đi tập lại nhiều lần mới có thể nói tương đối trôi chảy.

Phụ huynh em Công Vinh là một trong những người dành nhiều tâm huyết cho sản phẩm, chủ động phối hợp với cô giáo xây dựng kịch bản, hỗ trợ quay phim, dựng hình. Các gia đình khác cũng tích cực tham gia ghi hình cho con.

Hậu trường thực hiện clip có không ít tình huống đáng nhớ. Có em ở nhà đọc lời chúc rất thành thạo nhưng khi đứng trước ống kính lại bối rối, quên mất những gì đã tập. Có em phải quay đi quay lại nhiều lần. Một số học sinh không thể có mặt trong buổi ghi hình được bố mẹ quay tại nhà rồi gửi về để ghép vào video chung.

Cô giáo Đoàn Thị Loan cùng 38 thành viên lớp 1E - những nhân vật chính của clip 38 lời tri ân thầy cô giáo bằng 38 thứ tiếng. Ảnh: Hồ Lài

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, các em đều hào hứng với hoạt động mới lạ. Khi clip hoàn thiện và được đăng tải trên Fanpage nhà trường, sản phẩm nhận được nhiều lượt xem, chia sẻ cùng những bình luận như: “Các em quá dễ thương”, “thực sự bị đốn tim bởi lời chúc đáng yêu này”...

Cô giáo chủ nhiệm lớp chia sẻ thêm, bản thân và nhiều phụ huynh đã xem đi xem lại clip nhiều lần bởi không nghĩ học sinh lớp 1 có thể phát âm, thể hiện cảm xúc tự nhiên và đáng yêu đến vậy. Đằng sau mỗi lời chúc là sự kiên trì tập luyện của các em cùng sự động viên, đồng hành của gia đình. Với cô, đó không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ của học trò mà cũng là kỷ niệm đặc biệt của bản thân trong cuộc đời làm nghề giáo.

Món quà vô giá từ tình yêu thương

Với cô Đoàn Thị Loan, clip tri ân còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là năm đầu tiên cô về công tác tại Trường Tiểu học Thành Vinh 3.

Trước đó, cô có gần 15 năm giảng dạy tại Trường Tiểu học Cửa Nam 2. Sau khi thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học, cô được điều chuyển về đơn vị mới. Với kinh nghiệm nhiều năm chủ nhiệm lớp 1, cô tiếp tục được phân công gắn bó với học sinh đầu cấp. Theo cô, học sinh lớp rời môi trường mầm non với nhiều hoạt động vui chơi, các em phải thích nghi với giờ giấc, nền nếp và những quy định trong học tập. Vì vậy, cùng với dạy tập đọc, tập viết, học toán, giáo viên cần dành nhiều thời gian, sự tỉ mỉ và quan tâm đến từng học sinh.

Cô Đoàn Thị Loan có nhiều năm gắn bó với vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp 1. Ảnh: Hồ Lài

Bản thân có 3 con nhỏ, công việc gia đình bận rộn, cô Loan vẫn tìm thấy niềm vui, động lực, say mê với vai trò cô giáo lớp 1. Nữ giáo viên sinh năm 1989 tâm sự: “Càng ngày mình càng thấy yêu nghề. Động lực lớn nhất là nhìn thấy học sinh tiến bộ từng ngày, dù là những tiến bộ nhỏ nhất”.

Không chỉ gửi đến giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô trực tiếp giảng dạy, lời chúc của 38 học sinh lớp 1E còn là tình cảm dành cho toàn thể giáo viên Trường Tiểu học Thành Vinh 3 nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cô Từ Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường nhận được nhiều video clip ý nghĩa do các tập thể lớp thực hiện. Mỗi lớp lựa chọn một nội dung, cách thể hiện riêng. Các sản phẩm được đăng tải trên fanpage chính thức của trường để chia sẻ với phụ huynh, giáo viên và cộng đồng.

Hoạt động tập thể dục giữa giờ của học sinh Trường Tiểu học Thành Vinh 3, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Theo cô Hương, các clip không đòi hỏi sự chuyên nghiệp hay dàn dựng công phu. Điều khiến thầy cô vui và xúc động là sự háo hức, hồn nhiên cùng tinh thần tham gia nhiệt tình của học sinh.

“Thông qua những hoạt động như thế này, học sinh có thêm cơ hội thể hiện tình cảm với thầy cô, phát huy sự sáng tạo và gắn kết với bạn bè. Đây cũng là những bài học ý nghĩa về lòng biết ơn, tình yêu thương mà các em được trải nghiệm từ những hoạt động gần gũi trong nhà trường. Chúng tôi thực sự xúc động. Với người giáo viên, không có món quà nào ý nghĩa hơn khi nhìn thấy tình cảm ấy”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Vinh 3 chia sẻ.