38 giờ lênh đênh trên biển, ăn râu mực sống để sống sót

Sự cố bất ngờ giữa biển khơi

Rạng sáng ngày 13/10, ông Nguyễn Tiến Châu (56 tuổi, trú thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) theo tàu cá của người cùng thôn ra khơi câu mực. Do sức khỏe yếu vì bệnh phổi, đây là chuyến biển trở lại đầu tiên của ông sau một thời gian dài nghỉ ngơi.

Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, ông Châu bước xuống chiếc thuyền thúng có đường kính hơn 1,5m để câu mực riêng. Chiếc thuyền thúng được nối với tàu cá bằng sợi dây thừng dài khoảng 20-30m. Nghĩ rằng chỉ đánh bắt gần bờ, ông chỉ mặc quần đùi, áo ngắn tay và không mang theo điện thoại hay bất kỳ vật dụng dự phòng nào.

Ông Châu kể lại khoảnh khắc từ "cửa tử" trở về.

Sự cố xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày, sợi dây thừng kết nối giữa thuyền thúng và tàu cá bất ngờ bị tuột mà cả ông lẫn chủ tàu đều không hay biết. Dòng hải lưu nhanh chóng đẩy chiếc thúng hướng dần về phía Nam, đẩy người ngư dân vào cuộc sinh tử giữa biển khơi.

Sống sót sau 38 giờ đói rét, ăn râu mực sống để cầm cự

Khi màn đêm buông xuống, sương mù và mưa lạnh bủa vây, ông Châu rét run cầm cập. Dù thấy ánh đèn của các tàu cá khác đi qua cách vài trăm mét, ông ra sức vẫy nón, la hét nhưng tiếng người hoàn toàn bị sóng biển nuốt chửng.

Đến ngày 14/10, căn bệnh hen và phổi tái phát khiến ông khó thở, kiệt sức, chỉ có thể nằm co quắp dưới lòng thúng để giữ sức. Ba con mực nang câu được trước đó đã chết và bốc mùi. Để duy trì sự sống, người ngư dân 56 tuổi đành phải nhai tạm râu mực sống và uống nước biển.

Người thân và hàng xóm tập trung tại nhà ông Châu (thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm) để chia vui cùng gia đình.

"Đêm tôi thức trắng, chỉ biết nằm im, cầu mong ánh đèn tàu cá hướng về phía mình. Rất may là biển lặng, nếu biển động, với sức lực đã cạn kiệt lúc đó, tôi khó lòng chống chọi" - ông Châu bàng hoàng nhớ lại.

Giọt nước mắt ngày trở về

Khoảng 4h15 sáng ngày 15/10, khi chiếc thúng trôi dạt vào vùng biển Quảng Trị, ông Châu phát hiện một tàu cá cách đó vài chục mét. Không còn sức để gọi, ông dùng chiếc cán vợt câu mực chỉ dài 40cm khua nước để tạo sự chú ý.

May mắn thay, ông Nguyễn Xuân Thắng (chủ tàu cá ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện ra chiếc thuyền thúng đang xoay vòng bất thường. Nhận ra có người gặp nạn, ông Thắng lập tức tiếp cận, quăng dây thừng và kéo ông Châu lên tàu an toàn chỉ trong vòng 5 phút. Lúc này, ông Châu đã yếu đến mức không thể nói thành tiếng. Sau khi được cho ăn uống và hồi sức, hình ảnh của ông được chụp lại, đăng lên mạng xã hội để tìm người thân.

Vợ chồng ông Nguyễn Tiến Châu.

Tại quê nhà Hà Tĩnh, sau nhiều giờ mất liên lạc, gia đình ông Châu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Bà Trần Thị Thái (vợ ông Châu) nghẹn ngào chia sẻ, gia đình, họ hàng lúc đó đã tính đến trường hợp xấu nhất, và gọi các con ở miền Nam về để lo hậu sự.

Đến 5h30 sáng ngày 15/10, cuộc điện thoại từ Quảng Trị báo tin ông Châu còn sống đã khiến cả gia đình vỡ òa trong nước mắt. Chiều cùng ngày, khi chiếc xe chở ông về đến sân nhà, hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau khóc nức nở trong sự chúc mừng, chia vui của đông đảo xóm giềng.

Theo lãnh đạo thôn Tân Hải, việc ông Châu sống sót trở về sau gần 38 giờ lênh đênh là một "kỳ tích" hiếm có tại địa phương. Trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, người ngư dân luống tuổi cho biết ông quyết định sẽ giải nghệ, tìm một công việc khác trên bờ để mưu sinh chứ không muốn đánh cược mạng sống với biển khơi thêm một lần nào nữa.