378 VĐV thuộc 20 tỉnh, thành tham dự giải Kickboxing quốc gia 2026 ở Cần Thơ

Tối 3.10, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ phối hợp cùng Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch Câu lạc bộ Kickboxing quốc gia năm 2026.

Giải vô địch Câu lạc bộ Kickboxing quốc gia năm 2026 khai mạc tại Cần Thơ vào tối 3.10

Ban tổ chức cho biết, Giải vô địch Câu lạc bộ Kickboxing quốc gia năm 2026 là hoạt động thể thao có ý nghĩa quan trọng, là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị.

Ngoài ra, giải còn là dịp kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo VĐV, góp phần phát hiện, tuyển chọn những tài năng tiêu biểu cho đội tuyển quốc gia để làm nhiệm vụ thi đấu các giải khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Giải năm nay, quy tụ 23 đoàn, đến từ 20 tỉnh, thành với 378 VĐV; trong đó có 133 VĐV nữ cùng tham gia thi đấu.

Các VĐV cam kết chấp hành nghiêm quy định của giải, đồng thời thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, đạt thành tích tốt nhất

Cụ thể, giải sẽ diễn ra từ ngày 1.10 đến ngày 10.10.2026, với 75 nội dung thi đấu. Ban tổ chức chia theo hai nhóm tuổi là 15 - 17 tuổi và 18 - 40 tuổi. Qua đó, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, với chất lượng chuyên môn cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Lâm Thanh Dũng cho biết, Cần Thơ rất vinh dự khi được Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Kicboxing Việt Nam giao là đơn vị đăng cai tổ chức giải năm nay. Với tinh thần trách nhiệm và lòng hiếu khách, TP. Cần Thơ sẽ nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn về tham dự giải được phục vụ chu đáo, an toàn.

Thông qua giải này, Cần Thơ mong muốn tạo ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người Tây Đô thân thiện; đồng thời là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi, góp phần phát triển các Câu lạc bộ Kickboxing ngày càng mạnh hơn. Ngoài ra, giải cũng phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân và khách du lịch có dịp đến Cần Thơ.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Lâm Thanh Dũng phát biểu

Để giải đạt được kết quả tốt, ông Lâm Thanh Dũng đề nghị lực lượng trọng tài phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, điều hành công tâm, khách quan, đúng điều lệ và luật thi đấu. Các VĐV chấp hành nghiêm quy định của giải, đồng thời thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, đạt thành tích tốt nhất.

TP. Cần Thơ cũng mong muốn khán giả đến cổ vũ nhiệt tình, văn minh, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng…