372 bệnh được đề xuất kê thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày

Nội dung được đưa vào dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2025 về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, đang được Bộ Y tế lấy ý kiến.

Theo dự thảo, danh mục bệnh được kê đơn tối đa 90 ngày sẽ được bổ sung 120 bệnh so với quy định hiện hành. Các bệnh thuộc nhiều chuyên khoa như tim mạch, huyết học, ung thư, nội tiết - chuyển hóa, da liễu, tiết niệu - sinh dục, thần kinh...

Thông tư 26 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, thay thế Thông tư 52/2017. Quy định hiện hành cho phép một số bệnh mạn tính ổn định được kê đơn dài ngày, trong đó danh mục gồm 252 bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm gan B mạn tính, HIV/AIDS, suy giáp, Parkinson, Alzheimer, sa sút trí tuệ, Thalassemia...

Việc mở rộng danh mục được Bộ Y tế lý giải nhằm giảm khó khăn cho những người bệnh mạn tính đã ổn định, có phác đồ điều trị rõ ràng, thuốc tương đối an toàn và không cần xét nghiệm, theo dõi thường xuyên.

Thêm nhiều bệnh tim mạch, ung thư vào danh mục

Ở nhóm huyết học và ung thư, dự thảo bổ sung một số bệnh ác tính về máu như u lympho, đa u tủy và u tương bào; bệnh bạch cầu lympho mạn/bệnh u lympho nhỏ, bạch cầu dòng tủy mạn và một số bệnh bạch cầu cấp trong giai đoạn điều trị duy trì.

Nhiều bệnh tim mạch cũng được đưa vào danh mục dự kiến, như dị tật vách tim bẩm sinh, một số tình trạng sau phẫu thuật tim, bệnh van hai lá, van động mạch chủ, van ba lá, suy tim, rung nhĩ và cuồng nhĩ, ngoại tâm thu thất, hội chứng nút xoang bệnh lý.

Bác sĩ Trần Hoài Linh, Bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Trong nhóm nội tiết - chuyển hóa, danh mục bổ sung gồm viêm tuyến giáp liên quan thiếu iốt, đái tháo nhạt, suy giáp sau phẫu thuật hoặc can thiệp, rối loạn lipid máu, hội chứng Turner và tiền đái tháo đường.

Một số bệnh khác như viêm gan C mạn tính, suy nhược thần kinh, xơ củ và glôcôm bẩm sinh cũng được đề xuất bổ sung.

Ở nhóm tiết niệu - sinh dục, Bộ Y tế dự kiến đưa vào danh mục viêm thận lupus, lạc nội mạc tử cung, mãn kinh và các rối loạn liên quan, phì đại tuyến tiền liệt lành tính, một số bệnh lý lành tính của tuyến tiền liệt và rối loạn bàng quang.

Không phải cứ thuộc danh mục là được kê đủ 90 ngày

Bộ Y tế lưu ý việc một bệnh nằm trong danh mục kê đơn ngoại trú dài ngày không đồng nghĩa người bệnh đương nhiên được kê thuốc đủ 90 ngày.

Bác sĩ sẽ quyết định số ngày kê đơn dựa trên tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định của bệnh và phác đồ điều trị của từng người.

Theo Bộ Y tế, quy định hướng tới những bệnh nhân mạn tính đã ổn định, phác đồ điều trị rõ ràng, thuốc tương đối an toàn và không đòi hỏi xét nghiệm, theo dõi thường xuyên.

Dự thảo cũng bổ sung quy định đối với người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lần. Bác sĩ có thể kê đơn riêng theo từng chuyên khoa hoặc kê một đơn chung.

Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát chống chỉ định, tương tác và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.