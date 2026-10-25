370 cuốn sách với AI trong 20 tháng: Nhà văn giữa làn sóng tranh cãi

Theo AFP, mạng xã hội đang nổ ra tranh cãi xoay quanh tác giả có bút danh Coral Hart sau khi biết bà đã xuất bản khoảng 370 cuốn sách với sự trợ giúp của AI trong vòng 20 tháng.

Cụ thể, theo tờ Asharq Al-Awsat, trong khoảng 20 tháng làm việc với các mô hình AI tạo sinh, kể từ tháng 2/2025, bà đã ra mắt 371 ấn phẩm, phần lớn là tiểu thuyết.

Nữ tác giả có bút danh Coral Hart. Ảnh: AFP.

Bà đang phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích như “kẻ lừa đảo”, “kẻ phản diện”. Ở độ tuổi 40, Coral Hart đã trở thành biểu tượng cho hiện tượng AI xuất hiện trong ngành xuất bản.

Coral cho biết đã nhận được “hàng chục nghìn” tin nhắn thù ghét, thậm chí cả những lời đe dọa giết hại.

Hart chia sẻ: “Tôi chọn là người đứng ra. Đây là những cuộc thảo luận mà chúng ta cần phải thực hiện. Công nghệ này đã hiện diện ở đây rồi... Họ sẽ không tắt hay rút phích cắm nó chỉ vì một nhóm tác giả yêu cầu như vậy đâu”.

Trước khi bắt đầu sử dụng AI để viết sách, Hart đã có 14 năm kinh nghiệm trong ngành xuất bản và từng viết hàng chục tác phẩm mà không cần đến công nghệ này.

Bà đã dành 3 tháng để làm quen với các mô hình AI khác nhau, từ đó xây dựng một quy trình có khả năng tạo ra một cuốn sách hoàn chỉnh.

Quy trình sử dụng AI viết sách

Hiện tại, Hart kết hợp sử dụng nhiều công cụ: ChatGPT “rất giỏi viết đối thoại nhưng lại tệ trong việc viết văn xuôi”, Claude “rất tốt trong việc xây dựng cấu trúc cốt truyện nhưng lại yếu trong các phân đoạn mô tả về tình dục” và những công cụ khác như Grok, dù “khó kiểm soát” nhưng lại rất hiệu quả với các “phân cảnh nóng bỏng”.

Hart giải thích: “Nếu bạn chỉ yêu cầu ChatGPT hay Claude viết cho mình một cuốn sách, kết quả nhận lại sẽ là một mớ hỗn độn vô giá trị, bởi vì AI chẳng có dữ liệu nền tảng nào để xử lý cả.”

Thay vào đó, chính tác giả là người xác định ý chính, cốt truyện, phong cách, các chi tiết về nhân vật và dàn ý từng chương. Chỉ sau khi có những yếu tố này, hệ thống của bà mới bắt đầu được sử dụng để tạo ra các cuốn sách.

Hart kể lại rằng khi mới bắt đầu, “chúng tôi chỉ có thể viết từng đoạn một, và thường phải cần đến hai hoặc ba câu lệnh mới hoàn thành được một đoạn như vậy”.

“Còn bây giờ, tôi có thể soạn thảo toàn bộ cuốn sách chỉ trong một quy trình duy nhất.” Theo Hart, kể từ năm 2025, các mô hình AI đã “cải thiện vượt bậc”. “Văn phong tốt hơn, cú pháp chuẩn hơn, cấu trúc câu cũng hoàn thiện hơn.”

Độc giả là thước đo của sách AI?

Hart cho biết, bản thảo đầu tiên của một cuốn sách thường không đạt yêu cầu.

Bản thảo này sẽ được đưa qua AI để biên tập, sau đó tiếp tục được xử lý để “khắc phục các vấn đề về tính nhất quán, cốt truyện, những đoạn giữa nhạt nhòa, các tuyến nhân vật chưa trọn vẹn, những tình tiết bị bỏ quên, hay thậm chí là những lỗi như màu mắt nhân vật bị thay đổi”.

Kết thúc quy trình này, một người hiệu đính sẽ đọc lại toàn bộ văn bản để loại bỏ những “dấu vết của AI” còn sót lại và thực hiện một số chỉnh sửa, viết lại. “Sau đó, tác phẩm thường đã sẵn sàng để xuất bản”.

Dù một trong những tiểu thuyết của bà từng lọt vào danh sách 100 cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon, phần lớn trong số 371 đầu sách AI của bà, chủ yếu thuộc thể loại lãng mạn, đều được thiết kế riêng cho từng nhóm độc giả dựa trên quá trình nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng.

Theo ước tính của chính Hart, bà đã bán được hơn 1 triệu bản sách (bao gồm cả định dạng số, in ấn và sách nói), với doanh thu tính đến năm 2026 đạt hơn 1 triệu USD.

Hiện tại, nữ tác giả người Nam Phi này đang điều hành một hệ thống đã đào tạo hàng trăm người theo phương pháp của bà, đồng thời chuẩn bị ra mắt phần mềm hỗ trợ các tác giả sử dụng AI có tên là Authorythm.

“Suốt 16 năm qua, chẳng ai hỏi tôi về quy trình sáng tạo của mình cả,” Hart, người còn sử dụng hơn 10 bút danh khác nhau, chia sẻ.

Giờ đây, bà sẵn sàng công khai quy trình đó “vì những lý do chính đáng”. Trước những phản hồi từ công chúng cho rằng bà đang góp phần tạo ra “rác AI”, Hart đưa ra một thước đo thực tế nhất: “Sách vẫn bán chạy”.

“Độc giả sẽ không đọc những cuốn sách dở tệ; họ sẽ trả lại chúng ngay,” bà khẳng định.

Góc nhìn chất lượng văn học

Tuy nhiên, trong khi sách AI của Hart “sinh tồn” tốt với độc giả công chúng, câu hỏi đặt ra là liệu các tác phẩm này sẽ ra sao dưới góc nhìn về chất lượng văn học và giải thưởng?

Sách của Thelyson Orelien bị loại khỏi danh sách rút gọn của giải thưởng Goncourt. Ảnh: Reuters.

Gần đây, một cuốn tiểu thuyết của tác giả người Canada gốc Haiti Thelyson Orelien đã bị loại khỏi danh sách rút gọn cho giải thưởng Goncourt của Pháp sau khi xuất hiện các cáo buộc tác giả sử dụng AI. Theo Reuters, nhà xuất bản Canada Les Editions du Boreal đã xác nhận thông tin và chấm dứt quan hệ công việc với Thelyson Orelien.

Trong khi Hart nói rằng cuốn sách của Orelien từng nhận được nhiều đánh giá chuyên gia tốt, bà cũng không thể phớt lờ rằng các cáo buộc về AI cũng xuất hiện trong suốt quá trình này.

Ngoài ra, dù Hart cho biết không ai hỏi về quy trình viết sách của bà suốt 16 năm qua, bối cảnh hiện nay đã khác. Sự xuất hiện của AI buộc ngành xuất bản và công nghiệp sáng tạo phải đặt ra những câu hỏi mới.