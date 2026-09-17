37 xã, phường ở Lào Cai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Một điểm sạt lở trên tuyến Tỉnh lộ 175. (Ảnh: Thu Nhài)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 24 giờ qua (từ 17 giờ ngày 16/9 đến 17 giờ ngày 17/9), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như: Việt Hồng 117,2 mm, Việt Cường 91,4 mm (Việt Hồng); Y Can 84,2 mm, Kiên Thành 70 mm (Quy Mông); An Lương 1 đạt 69,4 mm, Mỏ Vàng 1 đạt 63 mm (Mỏ Vàng); Âu Lâu 93 mm (phường Âu Lâu); Cổ Phúc 84,8 mm, Hòa Cuông 74,8 mm (Trấn Yên); Đại Lịch 103,2 mm, Chấn Thịnh 82,6 mm (Chấn Thịnh).

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Tại Văn Chấn, Đồng Khê ghi nhận 74 mm, Suối Bu 73,8 mm; Hưng Khánh có Hồng Ca 97,8 mm, Hưng Khánh 1 đạt 92,2 mm; Lương Thịnh có Làng Nhì 78,4 mm, Lương Thịnh 79,6 mm; Mường Lai có Minh Tiến 80,2 mm, Vĩnh Lạc 68,6 mm. Tại Trạm Tấu, phường Yên Ninh ghi nhận 62,2 mm, Pá Hu 78,4 mm, Túc Đán 2 đạt 73 mm; Tà Si Láng 85,2 mm. Các khu vực còn lại có lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hòa, trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, một số khu vực tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông; sụt lún đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.

Theo danh sách cảnh báo, 37 xã, phường có các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới, gồm: Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Hưng Khánh, Âu Lâu, Quy Mông, Tà Xi Láng, Trấn Yên, Việt Hồng, Bảo Ái, Cảm Nhân, Hạnh Phúc, Khánh Hòa, Liên Sơn, Lục Yên, Lương Thịnh, Mậu A, Mỏ Vàng, Mường Lai, Nghĩa Tâm, Cầu Thia, Nam Cường, Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Văn Phú, Yên Bái, Phình Hồ, Phúc Lợi, Sơn Lương, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Thác Bà, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Văn Chấn, Xuân Ái, Yên Bình và Yên Thành.

Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và kinh tế - xã hội.