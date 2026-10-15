37 lao động hợp đồng giết mổ được trả lương sau phản ánh của Báo Văn Hóa

Sáng 15.10, trao đổi với PV Văn Hóa, ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã thực hiện chi trả tiền lương cho 37 lao động hợp đồng làm nhiệm vụ kiểm soát giết mổ trên địa bàn.

Sau 8 tháng chờ đợi, 37 lao động hợp đồng kiểm soát giết mổ đã được chi trả lương

Theo ông Trần Hùng, số tiền được chi trả cho 37 lao động được tính đến hết ngày 31.8.2026, với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng. Mức chi trả cụ thể đối với từng người căn cứ vào hợp đồng lao động, mức lương và số ngày làm việc thực tế.

Cũng theo ông Hùng, thời gian tới, số lao động hợp đồng làm nhiệm vụ kiểm soát giết mổ này dự kiến sẽ được chuyển về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, phường theo phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp. Hiện, Sở Nội vụ đã trình phương án lên UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét.

Trước đó, Báo Văn Hóa đã có loạt bài phản ánh về tình trạng 37 lao động hợp đồng kiểm soát giết mổ tại Hà Tĩnh không được nhận lương từ tháng 2.2026 do vướng mắc về cơ chế và nguồn kinh phí sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Dù công việc kiểm soát giết mổ tại các cơ sở vẫn phải duy trì thường xuyên, lực lượng này rơi vào cảnh thiếu thu nhập, các chế độ liên quan gặp vướng mắc.

Số lao động hợp đồng kiểm soát giết mổ dự kiến được chuyển về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, phường

Sau phản ánh của Báo Văn Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát thực trạng, báo cáo khó khăn và đề xuất phương án tháo gỡ.

Tiếp đó, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí 1,2 tỉ đồng phục vụ công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ trong năm 2026, tạo cơ sở kinh phí để chi trả lương và triển khai các nhiệm vụ liên quan.